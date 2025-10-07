¡Sin enchilarse! Los mejores memes de la victoria de México sobre Chile

Después de una sufrida Fase de Grupos, México logró clasificarse a Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub 20, en donde se enfrentó a los anfitriones. Antes del partido, la prensa y aficionados de la selección chilena hicieron burla de Gilberto Mora, con la frase: "Haremos mermelada de mora"; sin embargo, el 'Mini Tri' ha ganado el partido por goleada.

Ante esto, los mexicanos han comenzado a regresar las burlas, ya que México fue completamente superior durante todo el partido, llevándose una ventaja de tres goles con los que se han clasificado a la siguiente ronda, en la que ya esperan a su próximo rival, mismo que saldrá de la llave entre Argentina en contra de Nigeria.

Algunos de los memes también van referidos a un par de jugadores de la escuadra nacional: Gilberto Mora, quien volvió a participar de uno de los goles de México y Hugo Camberos, quien anotó doblete en los minutos finales del juego para sellar la clasificación del Tricolor.