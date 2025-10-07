¿Al estilo NFL? Se hace viral video de extraña formación de Pumas en el partido ante Chivas

La derrota más reciente de Pumas ha traído bastantes temas de conversación, comenzando por la posible destitución de Efraín Juárez, quien ha sumado su cuarto partido consecutivo sin victoria, siendo este otro de los problemas que viven los universitarios, pues por ahora se mantienen en una zona de 'peligro', pues se acercan a una hipotética eliminación.

Ahora, las redes sociales no han 'perdonado' al equipo auriazul, pues se ha comenzado a hacer viral un video en el cual se puede observar una formación bastante peculiar, la cual incluso ha desatado comentarios en contra por parte de los aficionados.

Pumas no pudo mantener la ventaja ante Guadalajara | Imago7

¿Y esto qué es?

Uno de los aficionados de Pumas que se dieron cita en el Estadio Olímpico Universitario para ver el partido en contra de Guadalajara, pudo grabar el extraño momento, ya que los jugadores dirigidos por Efraín Juárez se acomodaron de una manera nunca antes vista en el campo, cargando a la mayoría de ellos del lado izquierdo, emulando el estilo de algún equipo de la NFL tratando de recibir un pase.

Conforme la extraña jugada iba desarrollándose, los fanáticos en el estadio mostraban su enojo, pues a pesar de ser algo innovador, realmente la ejecución no funcionó para nada, pues ningún jugador pudo tomar el balón y Chivas se adueñó de él. La publicación en X que subió un aficionado, menciona de manera sarcástica: "Efraín Juárez, el ajedrecista de la Liga MX".

Efraín Juárez el ajedrecista del fútbol americano. pic.twitter.com/XME8QxBavl — La Voz Que Te Encabrona (@lavozpuma) October 7, 2025

Disgusto auriazul

Los comentarios que se han comenzado a publicar como respuesta dentro del tuit, no hacen más que recriminar, atacar o burlarse de la jugada de Pumas, pues algunos aficionados están completamente insatisfechos con el accionar de su equipo, ya que a pesar de que dentro de la misma habían muchos más jugadores auriazules, fue Luis Romo de Chivas quien consiguió quedarse con el esférico.

Algunos otros comentarios simplemente hicieron referencias; uno de ellos hacia la NFL: "Iba a ser patada corta, pero le leyeron la jugada e improvisaron. Un genio, un adelantado a su época", siendo una burla total al movimiento de Juárez con sus dirigidos; otra de las referencias fue acerca de la serie Ted Lasso, la cual es protagonizada por un entrenador de futbol americano que dirige a un club de Premier League.

Comentarios de la gente en contra de la jugada | Captura

Crisis en el club universitario

Tras perder en contra de Chivas, se pudo confirmar que Pumas ha entrado en una crisis dentro del Apertura 2025, pues actualmente cuenta con una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, con su último resultado a favor conseguido de visitante en la Jornada 8 cuando vencieron 1-4 a Mazatlán, uno de los últimos lugares de la tabla general, tan solo dos puntos por encima del penúltimo lugar.

El mejor de los últimos cuatro resultados para Pumas es el empate a un gol en contra de Tigres; sin embargo, después de eso, han perdido tres veces consecutivas, la primera ante Juárez como visitante, la segunda frente a América en el Clásico Capitalino por goleada y la más reciente ante Chivas, quienes incluso le dieron la vuelta después del gol que había conseguido Pedro Vite, uno de los refuerzos del torneo.

Referencia a Ted Lasso | Captura