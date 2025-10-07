LeBron James protagoniza estos memes tras su “decisión final”

El basquetbolista estadounidense engañó a todos sobre el posible anuncio de su retiro

LeBron protagoniza los memes tras 'su decisión'
LeBron protagoniza los memes tras 'su decisión' | AP
Marcos Olvera García
7 de Octubre de 2025

Este martes, después de toda la especulación sobre el posible retiro de LeBron James, el cuatro veces campeón de la NBA dio a conocer cuál es su “decisión final

Al final, todo resultó ser una burla del jugador de Los Angeles Lakers, por lo que protagonizó los memes de los cibernautas, básicamente, por engañar a todos.

Estos son los mejores memes de “La decisión” de LeBron

