LeBron James protagoniza estos memes tras su “decisión final”

Este martes, después de toda la especulación sobre el posible retiro de LeBron James, el cuatro veces campeón de la NBA dio a conocer cuál es su “decisión final”

Al final, todo resultó ser una burla del jugador de Los Angeles Lakers, por lo que protagonizó los memes de los cibernautas, básicamente, por engañar a todos.

Estos son los mejores memes de “La decisión” de LeBron

Los memes sobre el engaño de LeBron | CAPTURA

