Dani Olmo se une a lesionados del Barcelona a dos semanas del Clásico

Continúan las malas noticias para el FC Barcelona, a un par de semanas de disputar el primer Clásico ante el Real Madrid, además de la baja de Lamine Yamal, el mediocampista, Dani Olmo, sufrió molestias durante los entrenamientos de la Selección de España y tendrá que volver a la Ciudad Deportiva Joan Gamper del Barcelona.

Dani Olmo con España | @daniolmo7

Sin mejoras no hay Clásico

Según los primeros reportes médicos, Olmo sufrió un problema muscular en el gemelo, por lo que no será convocado para los duelos ante Georgia y Bulgaria de las Eliminatorias Europeas rumbo al mundial 2026.

Olmo en el Barcelona | @daniolmo7

Tras la noticia, el club catalán optó por traer de regreso a Olmo para realizar las pruebas necesarias, además de comenzar con su recuperación y así tener un estimado más preciso sobre su regreso. Junto con Barcelona, la Selección Española lanzó un comunicado donde especifico el tema del jugador.

“Dani Olmo no podrá enfrentarse a Georgia en Elche y a Bulgaria en Valladolid por lesión. El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda”, se lee en el comunicado.

Tras la declaración de la baja del jugador catalán, el enterrador de la ‘Furia Roja’, declaró ante los medios las molestías con las que llegó Olmo, asegurando que se trataron de dosificar cargas, sin embargo, se optó por no exponer al jugador para así evitar una lesión de mayor importancia.

“Dani Olmo llegó con molestias y cansancio. Hoy no se encontraba cómodo y, a los 15 minutos, dejó de entrenar y fue a hacerse unas pruebas”, declaró Luis de la Fuente, tras la lesión del mediocampista.

Olmo en LaLiga | @daniolmo7

¿Qué pasa con el Barcelona y sus lesionados?

El español, Dani Olmo, se unió a una larga lista de jugadores lesionados en el cuadro Culé, en el que deslumbran estrellas como: Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi, Ter Stegen, Joan García y ahora Dani Olmo. La situación de los lesionados se convirtió en tema de alarma para el enterrador, Hansi Flick, que cada vez luce con plantilla más limitada.

Pese a las ausencias, los reportes médicos mostraron un avance positivo en tres casos particulares, el de Lamine Yamal, Raphinha y Fermín, los cuales según reportes, ya podrán estar listos para el duelo de LaLiga ante el Girona y por ende para el Clásico contra Real Madrid.

Equipo del Barcelona | @FCBarcelona