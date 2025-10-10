El jugador del FC Barcelona y proveniente de la Masia, Pau Cubarsaí, apareció recientemente en una entrevista con el medio Sport y Mundo Deportivo, durante su concentración con la Selección de España, en esta, se le cuestionó sobre cómo va la temporada y sobre su compañero, Lamine Yamal.

Pau Cubarsaí | @FCBarcelona

‘Te puede resolver partidos él solo’

Durante la entrevista, Cubarsaí, fue cuestionado sobre su compañero de equipo y selección, Lamine Yamal, el cual atraviesa un momento físico complicado luego de un par de lesiones que lo han dejado fuera parte del inicio de la temporada, a lo que el joven de 18 años respondió con total respaldo hacia Lamine.

Cubarsaí en la Selección de España | @SEFutbol

“Es un jugador espectacular, que resuelve partidos por él solo, ahora está con una pequeña lesión, y volverá lo antes posible para ayudarnos como nunca”, declaró el jugador del Barcelona.

Cubarsaí, también confesó que Yamal es fuerte de mente, asegurando que sabe estar lejos de todas las críticas tanto de su rendimiento en el cuadrado de juego y en su vida personal, por lo que no es problema para el joven jugador ser tan señalado por los distintos medios, afirmando que estos últimos solo quieren desestabilizar su carrera.

“Lamine sabe aislarse, estar tranquilo y no hacer caso a lo que digan porque él sabe que es muy bueno, todos los sabemos. La gente que no quiere que le vaya tan bien en su vida intenta desestabilizar un poco desde fuera, pero él es fuerte mentalmente y no piensa en esto", añadió.

Lamine y Cubarsaí | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo está siendo la temporada para Pau Cubarsaí?

El defensor de 18 años, además de mencionar la situación de su compañero y amigo, también habló sobre la situación actual del Barcelona, asegurando que las lesiones no deben ser excusas para un mal rendimiento en el equipo, más teniendo en cuenta la cálidada de cada jugador.

“La plantilla es bastante amplia y buena, todos pueden hacerlo bien y no nos debe servir de excusa. Podemos hacerlo bien tanto con los que salen de inicio o desde el banquillo”, confesó el español.

Pau Cubarsaí volverá al terreno de juego con la Selección de España cuando enfrenten a la Selección de Georgia, el próximo sábado 11 de octubre, en el partido correspondiente a la Jornada 3 de las Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cubarsaí en entrenamiento | @FCBarcelona