Kylian Mbappé defiende a Lamine Yamal: 'deben dejarlo en paz'

El futbol español encontró en Lamine Yamal una de las más grandes glorias en cuestión de calidad y talento en los últimos años. Sin embargo, diversos factores extracancha dejaron al futbolista del Barcelona en el escrutinio público, por lo que una figura de la calidad de Kylian Mbappé salió en defensa del joven ibérico.

En una entrevista con Jorge Valdano, 'Donatello' aseguró que Yamal es un excelente jugador y siente pasión por el balompié. Además añadió que la gente debe dejar en en paz al futbolista y dejarlo seguir disfrutando de lo que ama.

Mbappé | AP

"Se nota que (Lamine) siente pasión por el futbol y eso es lo único que no debe perder. El resto es solo su vida. La gente habla de su vida personal, pero creo que deberían dejarlo en paz", comentó el galo al exjugador argentino.

Mbappé aseguró que gran parte de los escándalos en los que los medios señalaron a la joya de La Masía, son errores debido a su juventud. El francés comentó que ambos tuvieron una explosión temprana con una pizca de inmadurez.

Lamine | AP

"Es un gran futbolista, pero en la vida es un chico de 18 años", agregó Mbappé. “A los 18 años todo el mundo comete errores. Vivirá su vida. Solo debemos fijarnos en lo que hace en el campo. El resto no importa, siempre que no sea nada grave. Es un jugador con un gran talento”.

¿Cómo fue la llegada de Mbappé al balompié?

El francés maravilló a propios y extraños con sus grandes actuaciones con el AS Mónaco, equipo en el que brilló en el último campeonato liguero de los monegascos. De igual forma, Kylian Mbappé fue parte de aquel gran conjunto de la campaña 2016/17 en Champions League, en el que llegaron hasta Semifinales.

Mbappé | AP

Mientras que con la Selección Francesa, Mbappé tocó el cielo en el Mundial de Rusia 2018, después de una excelsa Fase Final con todo y un gol ante Croacia en el duelo definitorio. Cuatro años después, más maduro, el galo comandó a un cuadro galo que volvió a llegar a la Final, pero cayó en la última instancia ante Lionel Messi y compañía.

Duelo de estrellas en octubre

El 26 de octubre será el primer Clásico de la campaña, en el que tanto Lamine y Mbappé dejarán de lado el respeto mutuo y harán valer sus cualidades. Barcelona y Real Madrid lucharán por más de tres puntos en unas semanas, sino por todo el honor que ese duelo conlleva.

Los dos | @TouchlineX