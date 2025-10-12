¿Lionel Messi recibirá homenaje del Barcelona? Laporta da detalles

Durante la Fecha FIFA, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona aprovechó para hablar sobre algunos temas que no se habían tocado antes, especialmente el de su relación con Lionel Messi, luego de que el argentino se tuvo que marchar del club.

Festejo de Messi | AP

¿Qué dijo Laporta sobre Messi?

El directivo señaló que mantuvo una gran relación con Messi durante varios años, sin embargo, reconoció que después de su salida del club cambió, pues fue una despedida polémica por las situaciones que atravesaba el Barcelona.

"Hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato, se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos. Confiamos en hacerle el gran homenaje que se merece", dijo Laporta en el programa 'Bestial'.

El tema del homenaje del Barcelona a Lionel Messi ha sido discutido desde hace algunos años, y la afición ha respondido de manera positiva, ya que quieren decirle adiós a su más grande leyenda de la mejor manera.

En acción | AP

La actualidad de Messi

Lionel Messi actualmente juega para el Inter de Miami, luego de pasar por el Paris Saint-Germain, donde no pasó su mejor momento, ya que el propio jugador confesó que no se sentía cómodo.

Con Barcelona, Lionel Messi construyó un importante legado, pues además de los títulos obtenidos batió récords y se colocó entre los mejores jugadores del mundo, gracias a sus cualidades dentro y fuera del campo.

Laporta enfatizó que la relación con Messi ha tenido altibajos, pero que sigue existiendo un vínculo de respeto entre el jugador y el club. Esto marca la intención de mantener una conexión positiva de cara al futuro, especialmente al planear el homenaje.

Asimismo, el presidente recordó los años de colaboración con Messi como una etapa significativa en la historia del Barcelona, donde su talento y profesionalismo dejaron una huella imborrable dentro del equipo y entre los aficionados.

Messi con Inter de Miami | AP



