Copa del Mundo 2026: Selecciones que pueden clasificar esta semana a la justa

Los cupos para la Copa del Mundo 2026 se encuentran en un punto decisivo, pues varias Selecciones podrían asegurar uno en esta última jornada de la Fecha FIFA de octubre, a pocos meses del inicio de la justa.

Cristiano con Portugal | AP

El panorama para el cierre de la Fecha FIFA de octubre

En Europa, algunas Selecciones de élite están cerca de conseguir su boleto al Mundial, tal es el caso de Portugal, que una victoria sobre Hungría esta semana aseguraría su lugar en la justa. España, Francia e Inglaterra siguen los pasos de los lusitanos, ya que con el triunfo sobre Bulgaria, Islandia y Letonia respectivamente, además de algunas combinaciones, amarrarían su pase, especialmente para La Roja y Les Bleus, que esperarán los resultados de los rivales.

Suiza vive la misma situación que España y Francia, un triunfo los colocaría en una posición muy favorable para llevarse el boleto, pero tendrá que esperar el resultado de Kosovo, que jugará ante Suecia.

En acción | AP

En las Eliminatorias Africanas se juega la última jornada, por lo que varias Selecciones se juegan su boleto. Por ahora, los líderes son Senegal, Benín, Cabo Verde y Costa de Marfil, pero Congo, Sudáfrica, Camerún y Gabón esperan cualquier error para arrebatar el primer puesto y clasificar directamente al Mundial.

Por último, en las Eliminatorias Asiáticas se disputará la última fecha de la cuarta ronda para la clasificación directa, en la que Emiratos Árabes Unidos necesita un empate ante Qatar para asegurar su cupo, mientras que los anfitriones de la edición pasada están obligados a ganar.

Arabia Saudita e Irak tienen la misma cantidad de puntos, por lo que el vencedor de este partido también se lleva el boleto. Cabe destacar que los dos segundos clasificados avanzan a la quinta ronda de noviembre.

Con este panorama, varias selecciones podrían amarrar su boleto a la Copa del Mundo de 2026, que cada vez toma más forma para proseguir con el sorteo de la Fase de Grupos y generar expectativa para lo que será la fiesta en Norteamérica.

¿Qué Selecciones podrían clasificar esta semana a la Copa del Mundo 2026?

UEFA

Francia

España

Portugal

Suiza

Inglaterra

CAF

Cabo Verde

Camerún

Senegal

Congo

Benín

Sudáfrica

Costa de Marfil

Gabón

AFC

Emiratos Árabes Unidos

Qatar

Irak

Arabia Saudita

Mbappé en partido | AP