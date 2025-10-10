Virus FIFA: ¿Jugadores que se han lesionado en esta Fecha FIFA?

Arrancó una nueva Fecha FIFA en los diferentes puntos del mundo y uno de los grandes temores para los equipos y Selecciones son las lesiones de jugadores que suelen ser muy recurrente y si no ahí en el PSG hay un claro ejemplo con Doué y Dembélé con Francia semanas anteriores.

Por ahora con los primeros partidos jugados el jugador que más ha levantado revuelo ha sido Kylián Mbappé quien tuvo que salir por molestias en el tobillo, alrededor del minuto 82, del duelo entre Francia y Azerbaiyán.

Mbappé l AP

Con la actualización de su malestar el francés tuvo que abandonar la concentración para regresar con el Real Madrid, dichos dolores ya lo traía arrastrando desde el juego ante Villarreal y terminó resentirse en los minutos finales del partido.

Alejandro Zendejas

Una de las que tiene que ver con la Liga MX es la de Alejandro Zendejas, el futbolista del América no pudo tener acción en el partido entre Estados Unidos y Ecuador, debido a que previamente se dio a conocer una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.

La baja del ‘10’ azulcrema se unió también a las bajas de Christian Pulisic y Antonee Robinson, este último compañeros de Raúl Jiménez quien se está recuperando de una cirugía debido a una lesión en la rodilla derecha.

Zendejas l AP

Franco Mastantuono

La joya argentina Franco Mastantuono también ha sufrido una lesión con su Selección hecho que lo ha obligado regresar con el Real Madrid para ser evaluado y empezar su recuperación; el argentino sufrió una distensión muscular.

Real Madrid l AP

Dani Olmo

Dani Olmo es otro de los casos que ha tenido con su Selección, el jugador del Barcelona dejó de entrenar con España luego de sufrir problemas en la pantorrilla mientras entrenaba y ya se sometió a pruebas médicas.

Por el momento, estás son una de las bajas importantes en esta tan conocida Fecha FIFA y la famosa palabra el ‘Virus’, situación que provoca lesiones importantes de jugadores con sus países y terminan afectando su participación con sus respectivos equipos.



Dani Olmo con el Barça l AP