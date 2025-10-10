Abogado de Omar 'N' asegura que ser figura pública afectó al exfutbolista en el caso

Leobardo Treviño, abogado de Omar “N”, enfatizó que sí les jugó en contra el que su cliente sea una figura pública para que no le concedieran la suspensión.

Omar “N” fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado tras una audiencia realizada ante un juzgado, donde la Fiscalía del Estado presentó suficientes datos de prueba para obtener la resolución que permita procurar la justicia en este caso.

Después de una audiencia que inició a las 9:00 de la mañana y terminó a las ocho de la noche, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, Omar “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa por seis meses y permanecerá en el Reclusorio Metropolitano.

¿Afectó a Omar 'N' ser figura pública?

“Si quiero decir algo, que el hecho de que Omar sea una figura nos jugó en contra; muchas veces he estado aquí en audiencias con veintiún jueces y el mismo día que te vinculan te conceden la suspensión, el mismo día, cuando es por tocamientos.

‘¿Y hoy te lo negaron?’ No, no la solicité, ya no vimos caso, entendimos la dinámica de la audiencia, pero la puedo solicitar cuando se den las condiciones, hay requisitos de ley que se tienen que cumplir”, explicó.

Abogado de Omar 'N' descarta intereses del Gobernador del Estado de Jalisco

Finalmente, descartó que haya influido algún interés por parte del Gobernador del Estado o de un Presidente Municipal para que se diera esta resolución para su cliente.

“Y sí quiero decir que no advierto ningún interés insano de parte de nuestro gobernador o del presidente municipal o de alguien más. En absoluto, en más. Descarto cualquier tipo de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

Y vaya que fuimos afectados con la resolución. Sí creo que al gobernador le han llevado información imprecisa. Valdría la pena que sepa el material probatorio”, concluyó.