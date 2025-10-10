Omar 'N' se queda en prisión y lo vinculan a proceso por abuso sexual infantil agravado

El exdelantero mexicano estará en prisión preventiva por seis meses

Alfredo Olivarez Ramírez
10 de Octubre de 2025

Omar 'N', exfutbolista de Chivas y de la Selección Mexicana, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado. La autoridad determinó prisión preventiva oficiosa por seis meses y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

El exdelantero fue imputado el domingo 5 de octubre, cuando su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, con el objetivo de recabar pruebas. Tras su captura mediante una orden de aprehensión ejecutada en Zapopan, Jalisco, Omar 'N' fue presentado ante la autoridad judicial que emitió el mandato para continuar su proceso legal.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el imputado habría abusado en distintas ocasiones de una adolescente durante los últimos meses, motivo por el cual fue señalado por el delito de abuso sexual infantil agravado.

