Tigres no cuenta con Sebastián Córdova, quien entrena por separado en el club

La plantilla de Tigres es tan basta, que Guido Pizarro ha comenzado a dejar fuera a un par de jugadores de los entrenamientos del conjunto felino, siendo Sebastián Córdova uno de esos elemento que, hoy, entrenan separados del primer equipo.

Este viernes, durante el entrenamiento encabezado por Guido Pizarro, se pudo apreciar que Córdova y Nico Ibáñez están entrenando por separado, de acuerdo a varios reportes, lo del exjugador de las Águilas del América habría sido una decisión técnica de Pizarro.

Córdova se va de Tigres | MEXSPORT

Los mismos reportes confirmaron que Córdova no está separado por un tema físico, sino por una decisión del cuerpo técnico de Tigres, caso contrario a Ibáñez, que se recupera de una lesión en el empeine derecho.

El mediocampista mexicano no ha salido ni siquiera a la banca en los últimos tres encuentros de los Tigres, a pesar de haber sido titular en el partido donde los felinos empataron sin goles ante las Chivas.

Termina contrato en diciembre

Sebastián Córdova termina contrato en diciembre del 2025, anteriormente, la directiva felina aseguró que las negociaciones están detenidas y que, de ser necesario, evaluarán a Córdova a finales del Apertura 2025.

El mediocampista mexicano es libre de negociar con cualquier equipo desde junio pasado, algo que no ha ocurrido por si Tigres tiene intenciones de renovar al exjugador del América.

