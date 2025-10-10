Vigón defiende a Gignac: "Todavía le alcanza, sigue siendo muy competitivo"

Tras el entrenamiento de este viernes en el CET, los felinos continúan preparándose en esta Fecha FIFA para el próximo viernes enfrentar al Necaxa. Juan Pablo Vigón expresó sobre el rendimiento del equipo en este parón de la Liga MX.

"A veces se dice que la Fecha FIFA sirve para descansar. Hoy les tocó ver un entrenamiento intenso. Estamos aprovechando este tiempo para mejorar y ajustar detalles que nos van a hacer un equipo fuerte para el cierre del torneo. Veo un equipo sólido que ha venido de menos a más. Nos importan mucho las formas, más allá de ganar. Vamos bien, siento que el equipo está cerrando fuerte", mencionó.

Vigón no ha sido parte de los titulares para Tigres recientemente | Imago7

Gignac aún tiene para competir

Además, el mediocampista mexicano habló sobre lo que significa André-Pierre Gignac en la institución.

"Gignac ya ha demostrado lo que significa para Tigres, y lo sigue haciendo. Lo vieron en el entrenamiento, todavía le alcanza. Es muy competitivo, le gusta jugar, competir y ganar. Todos confiamos en él. La edad nos llega a todos, pero él demuestra partido a partido que puede", destacó acerca de su compañero.

Vigón festejando con Sebastián Córdova | Imago7

Tiene un rol distinto

A pesar de no tener muchos minutos, Vigón declaró que sabe cuál es su rol con Tigres: Hay que entender el rol que uno juega en el equipo. A mí me toca un rol diferente, pero cuando entro doy el 100%. Me entrego al máximo y eso me deja tranquilo. Quiero jugar, trabajo para eso, pero también entiendo mi rol y trato de hacerlo de la mejor manera, siempre pensando en el equipo. Si me toca un minuto o 90, me voy a matar en la cancha", agregó.

Por último, le brindo éxito a la Selección Mexicana de futbol Sub-20 para los Cuartos de Final del Mundial: "Tienen jugadorazos y no me sorprende por la calidad que tienen y por la buena gestión del entrenador. Les deseo lo mejor. El mexicano ha demostrado que en selecciones menores se puede competir. Ojalá les vaya muy bien y salgan campeones", finalizó.