Nagelsmann respalda a Florian Wirtz: "no es culpa suya"

Florian Wirtz ha sido uno de los temas de conversación más grandes del futbol internacional durante esta temporada, pues su fichaje al Liverpool fue por una alta cifra, por lo que se esperaba un efecto inmediato en el equipo y la Premier League.

Wirtz con Liverpool | AP

Nagelsmann defiende a Florian Wirtz

Sin embargo, tanto Liverpool como Wirtz han tenido dificultades para encontrar su mejor versión, ya que los Reds sufrieron una reconstrucción, la cual podría llevar tiempo para poder funcionar al máximo.

Julian Nagelsmann, entrenador de la Selección de Alemania habló sobre la situación de Wirtz y aseguró que no es completamente culpa de él, pues también se tienen que considerar a sus compañeros en el equipo.

“Aunque no ha marcado ningún gol, es el jugador que más ocasiones crea en la Premier, no es culpa suya si sus compañeros no las convierten y las estadísticas ni siquiera cuentan la historia completa”, dijo Nagelsmann.

Además, el técnico de la Selección de Alemania contempló su tiempo de adaptación a la Premier League, por lo que no le tomó demasiada importancia a las críticas que ha recibido el mediocampista desde su llegada a las Reds.

“Wirtz necesita adaptarse a la Premier, le vi jugar con total libertad, sabe de lo que es capaz y cómo funcionan las cosas, no siempre lo ha tenido fácil y ahora también tendrá que trabajar duro”, agregó Nagelsmann.

Wirtz en acción | AP

¿Por qué han bombardeado de críticas a Florian Wirtz?

Florian Wirtz llegó a los Reds procedente de Bayer Leverkusen por 125 millones de euros, por lo que la exigencia de la afición en general ha sido alta. Hasta ahora, el alemán no ha conseguido demostrar su mejor nivel,

Sin embargo, es todavía el inicio para Wirtz en esta nueva aventura en Inglaterra, donde juega para uno de los equipos más competitivos de la Premier League, que ahora busca conquistar Europa.

En partido con Alemania | AP