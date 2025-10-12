¿Hay mala relación entre Mbappé y Vinícius Jr.? El francés despeja las dudas

Dentro de los mejores jugadores del Real Madrid en la temporada 2025-2026 se encuentra Kylian Mbappé, quien cuenta con una gran racha goleadora prácticamente en todas las competencias que ha jugado; además, siendo seleccionado y capitán de su país, también ha podido aportar de gran manera con el objetivo de clasificarse una vez más a una Copa del Mundo, ya que en las últimas dos han sido campeones y subcampeones respectivamente.

Ahora, las declaraciones más recientes de 'Ki-ki' se relacionan con la manera de llevarse con sus compañeros dentro de uno de los vestidores más cargados de talento en todo el futbol europeo y mundial; sin embargo, 'La Tortuga' ha afirmado que su relación con los compañeros, incluso los de más peso, es mejor en esta campaña.

Mbappé tiene una buena racha goleadora en la temporada | AP

Un vestidor unido

Para los aficionados o también detractores de Real Madrid, Kylian Mbappé envió un fuerte y contundente mensaje, pues aseguró que el querer ver una mala relación entre jugadores de un mismo club no es de nadie más sino de la afición, pero ellos mismos dentro del vestuario mantienen una buena relación, o al menos, en el tiempo reciente.

"Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel. Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo", declaró el nuevo 10 del cuadro merengue para Universo Valdano.

Kilyan asegura tener una buena relación con Vini | AP

A lo largo de las pocas jornadas que se han jugado en la presente temporada, Kylian ha sido el delantero merengue que más ha aportado al ataque con nueve goles en LaLiga, pero también con anotaciones en las primeras dos jornadas de UEFA Champions League, donde Real Madrid ha conseguido dos victorias.

La enseñanza de CR7

Para Mbappé, gran parte del éxito que ha tenido se debe a la intención de replicar lo hecho por su ídolo Cristiano Ronaldo, a quien considera una leyenda merengue, además de haberle dado algunos consejos para lograr mantenerse, incluso en un vestidor en el que lo que abunda es el talento.

Mbappé anotó con Francia en Fecha FIFA | AP

"Él lo ha hecho durante nueve años y yo llevo uno y medio. Cristiano siempre ha sido un modelo, un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él y que me dé consejos. Me ayudó mucho. En el Real Madrid Cristiano es el número uno, el jugador referente, hizo muchas cosas. La gente, también ahora, sueña con él pero yo quiero hacer mi camino. Espero que la gente sueñe conmigo igual, que sea un momento histórico para mí y para el Real Madrid", sentenció 'La Tortuga'.

Por lo pronto, a Mbappé le queda en la Fecha FIFA un duelo ante Islandia de visita como parte de las Eliminatorias Mundialistas, pero posteriormente, ya de regreso en la liga española, tendrán que sostener un duelo ante Getafe, luego en Champions League ante Juventus y finalmente vendrá el Clásico ante Barcelona el próximo domingo 26 de octubre.

Festejo merengue en el Santiago Bernabéu | AP