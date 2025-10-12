Polonia vence a Lituania y se acercan a Países Bajos en la clasificación al Mundial de 2026

De la mano de Robert Lewandowski, los Polacos suman tres puntos de oro para el cierre de la eliminatoria

Aldo Martínez
12 de Octubre de 2025

Con el cierre de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026, la Selección de Polonia se veía obligada a vencer a Lituania, tarea que al final fue completada gracias a un gol olímpico de Sebastian Szymański y un tanto más de Robert Lewandowski.

Dominio Polaco

Desde que el silbante hizo sonar su ocarina, el equipo rojo se adueñó de la pelota. Pese a la localía de Lituania, el equipo comandado por el delantero del Barcelona, robó el balón e intentó llegar de manera vertical al arco protegido por Tomas Švedkauskas.

Luego de la presión Polaca, el balón terminó en tiro de esquina a favor de la visita, el encargado de cobrar el balón parado fue Sebastian Szymański, quien de pierna izquierda y de manera perfecta, terminó por colgar un gol olímpico que significó el primer y único tanto de la primera mitad, apenas en el minuto 16.

Segundo tiempo cerrado

En la segunda mitad, los locales intentaron con trazos largos para su dorsal ‘10’, Fiodor Černych, sin embargo, estos no lograron conectar de la mejor manera y no pudieron romper el cero en el marco de Łukasz Skorupski.

Los jugadores de Lituania buscaron con disparos de media distancia y balón parado, pero la ordenada defensa polaca comandada por Jan Bednarek, no cedió en las pocas, pero  peligrosas llegadas del equipo local.

La última media hora del juego se resumió en el equipo de Polonia teniendo la bola, con posesiones largas y un armado de juego discreto, el equipo dirigido por Jan Urban, poco a poco se fue acercando al marco, hasta que al minuto 64, una gran jugada individual de Szymański, terminó en un centro que Lewandowski ganó a los defensas para poner el 0-2.

Al final el partido concluyó en una victoria para Polonia, lo que significó tres puntos de oro que lo acercan al líder del Grupo G, Países Bajos, en la lucha final por el pase directo a la Copa del Mundo de 2016, con solo dos jornadas restantes en la clasificación.

