Mundial Sub 20: Así se jugarán las Semifinales del torneo

La Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 entra en su tramo decisivo. Con las Semifinales definidas, el torneo genera todavía más expectativa para conocer a los combinados que se jugarán el título.

Colombia 3–2 España: remontada cafetera y boleto a Semifinales

En Talca, los Cafeteros vinieron de atrás y se metieron entre los cuatro mejores del mundo. Néiser Villarreal firmó un hat-trick para revertir el 1–2 parcial y sellar la clasificación.

Colombia celebra su victoria | AP

Argentina 2–0 México: fin del sueño tricolor

La Selección Mexicana Sub-20 cayó ante Argentina y quedó fuera del Mundial. El conjunto dirigido por Eduardo Arce luchó con orgullo, pero no pudo ante la contundencia albiceleste.

El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral, con un posible penal no revisado sobre Gilberto Mora, que encendió la frustración del equipo mexicano.

México tuvo un duro partido con Argentina | MEXSPORT

Estados Unidos 1-3 Marruecos: África se impone en el torneo

Marruecos logró vencer a un equipo de Estados Unidos frágil y errático en la zona defensiva, lo que aprovechó la Selección africana para avanzar a las Semifinales del Mundial.

Noruega 1-2 Francia: Les Bleus no sufren y avanzan

Francia consiguió la victoria con un marcador de 1-2 sobre Noruega, en un partido que lograron controlar hasta el último tramo, que los nórdicos encontraron el descuento.

Francia festeja | AP

Así quedan las Semifinales del Mundial Sub-20