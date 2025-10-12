Mundial Sub 20: Así se jugarán las Semifinales del torneo

La Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025 entra en su tramo decisivo. Con las Semifinales definidas, el torneo genera todavía más expectativa para conocer a los combinados que se jugarán el título.
Colombia 3–2 España: remontada cafetera y boleto a Semifinales
En Talca, los Cafeteros vinieron de atrás y se metieron entre los cuatro mejores del mundo. Néiser Villarreal firmó un hat-trick para revertir el 1–2 parcial y sellar la clasificación.
Argentina 2–0 México: fin del sueño tricolor
La Selección Mexicana Sub-20 cayó ante Argentina y quedó fuera del Mundial. El conjunto dirigido por Eduardo Arce luchó con orgullo, pero no pudo ante la contundencia albiceleste.
El encuentro estuvo marcado por la polémica arbitral, con un posible penal no revisado sobre Gilberto Mora, que encendió la frustración del equipo mexicano.
Estados Unidos 1-3 Marruecos: África se impone en el torneo
Marruecos logró vencer a un equipo de Estados Unidos frágil y errático en la zona defensiva, lo que aprovechó la Selección africana para avanzar a las Semifinales del Mundial.
Noruega 1-2 Francia: Les Bleus no sufren y avanzan
Francia consiguió la victoria con un marcador de 1-2 sobre Noruega, en un partido que lograron controlar hasta el último tramo, que los nórdicos encontraron el descuento.
Así quedan las Semifinales del Mundial Sub-20
Colombia vs Argentina
Mié 15/10, 17:00 horas CDMX
Marruecos vs Francia
Mié 15/10, 14:00 horas CDMX