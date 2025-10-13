¿Se tambalea el fichaje? Barcelona y Real Madrid buscan a Gilberto Mora, pero…

La Selección Mexicana ha terminado su participación en el Mundial Sub-20; sin embargo, Gilberto Mora se ha consolidado como la próxima joya del futbol mexicano, el mediocampista a cumplir 17 años ya interesa a varios equipos europeos, especialmente al Barcelona y Real Madrid.

Los rumores han crecido en torno al jugador de los Xolos de Tijuana; pero ha aparecido un pero entre los clubes españoles que podría frenar la posibilidad de hacer posible el traspaso de inmediato, antes de cumplir los 18 años.

¿Qué dicen en el Barcelona?

De acuerdo con información de Moi Llorens de ESPN asegura que ambos clubes tienen una gran duda sobre hasta dónde será su techo y que por ahora es muy prematuro definir su alcance final como futbolista top.

“En el club tenemos informes muy interesantes de él. Es ahora cuando ha roto mediáticamente y todo el mundo habla de él”, empieza resaltando el periodista sobre el concepto que tienen, de Gilberto Mora, desde el interior del FC Barcelona.

Sin embargo, Llorens también resalta una duda que se genera en el conjunto Blaugrana: “Es un medio muy habilidoso, un jugador con una proyección muy buena, aunque aún es pronto para definir cuál será su meta final".

Real Madrid también sigue a Gilberto Mora

Cabe mencionar, que otro de los interesados es el Real Madrid que la propia representante del futbolista, Rafaela Pimienta, mencionó previamente al Mundial Sub-20 y que ha tomado mayor fuerza con la disputa del torneo.

En este caso el periodista Moi Llorens agregó que el cuadro blanco tiene la duda si será el jugador top que empieza a dotar o simplemente terminará por ser un jugador más en el mundo: "Se convertirá en un jugador top" o "será solo un gran jugador".

Mientras las preguntas se generan en los máximos equipos europeos el mediocampista de los Xolos de Tijuana ya se encuentra de regreso a tierras mexicanas, donde buscará seguir mostrando su talento con el cuadro fronterizo de cara a la fase final del Apertura 2025.

