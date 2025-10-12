Gilberto Mora lanza mensaje tras eliminación en Mundial Sub 20

La Selección Mexicana Sub-20 vivió un duro golpe en el Mundial de Chile 2025. El combinado dirigido por Eduardo Arce quedó eliminado en los Cuartos de Final tras caer frente a Argentina, equipo que avanzó a las Semifinales y se medirá ante Colombia en la siguiente fase.

Entre los más afectados por la eliminación destacó Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano y actual jugador de los Xolos de Tijuana, quien no pudo contener las lágrimas al término del encuentro.

Lloró tras la derrota

Luego del silbatazo final, Mora permaneció de pie sobre el césped, visiblemente conmovido mientras los jugadores argentinos celebraban su clasificación. Las cámaras captaron el momento en que el mediocampista mexicano rompió en llanto, reflejando la frustración y el orgullo de haber defendido la camiseta nacional en una de las competencias más importantes del futbol juvenil.

Ante esta escena, Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores de la Federación Mexicana de Futbol, se acercó para consolar al joven de 16 años, quien poco a poco recuperó la calma tras el emotivo final. El gesto del directivo fue ampliamente reconocido por los aficionados, que destacaron el respaldo mostrado hacia una de las joyas con mayor proyección del Tricolor.

El mensaje tras la eliminación

Un día después de la eliminación, Gilberto Mora utilizó sus redes sociales para compartir una publicación que conmovió a los seguidores del futbol mexicano. En ella, recordó algunos de los momentos más significativos vividos durante el torneo, acompañando las imágenes con un mensaje que rápidamente se viralizó:

“Gracias Chile 2025. Un sueño hecho realidad. Los tiempos de Dios son perfectos”.

El mensaje fue recibido con una oleada de comentarios positivos por parte de sus fanáticos, quienes le expresaron apoyo y orgullo por el desempeño mostrado a lo largo del certamen. Muchos destacaron la madurez del joven futbolista y su compromiso con la camiseta nacional, así como su capacidad para enfrentar con humildad una de las derrotas más dolorosas en su incipiente carrera.

Regresa a México

Con la eliminación del Tricolor, los jugadores del combinado nacional regresarán a sus respectivos clubes. En el caso de Gilberto Mora, el mediocampista se reportará con los Xolos de Tijuana, donde será puesto a disposición del técnico Sebastián Abreu. El conjunto fronterizo, que enfrentará a Puebla tras la Fecha FIFA, afrontará cuatro compromisos más en la Liga MX antes de la Liguilla, enfrentándose a Toluca, Tigres, Pumas y Atlas.

No obstante, el regreso de Mora al futbol mexicano no solo marca el cierre de su participación en el Mundial Sub-20, sino también el inicio de una nueva etapa. El joven canterano mantiene la mirada puesta en noviembre, cuando podría ser considerado nuevamente por la Selección Mexicana, esta vez en la categoría mayor, para los partidos amistosos ante Uruguay y Paraguay.

