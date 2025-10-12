¿Cuántos y cuáles partidos le quedan a la Selección Mexicana en 2025?

La Selección Mexicana se prepara para cerrar el año de manera positiva, pues todavía le quedan algunos enfrentamientos en 2025 con el objetivo de prepararse para el Mundial 2026, al cual ya tiene boleto.

En partido | MEXSPORT

México, ya clasificado al Mundial 2026

México, al ser sede junto con Estados Unidos y Canadá, no tuvo que jugar las Eliminatorias de Concacaf, por lo que el enfoque es enfrentarse a rivales importantes para prepararse rumbo a la justa mundialista.

El Tri enfrentó recientemente a Colombia, en un partido complicado que terminó 4-0 en contra. Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre se medirán con Ecuador, otra Selección que ha crecido fuertemente en los últimos años.

Ecuador quedó en segundo lugar de las Eliminatorias Conmebol, un registro importante para ellos al considerar la fuerte competencia en Sudámerica. El Tri obtendrá una experiencia valiosa al enfrentar a este combinado el 14 de octubre.

En acción | MEXSPORT

Será hasta noviembre que México cierre su actividad del año, con los duelos ante Uruguay y Paraguay, otras dos Selecciones que ya tienen su boleto para la Copa del Mundo 2026 y que también buscan experiencia rumbo a dicha justa.

El duelo ante Uruguay será el 15 de noviembre, mientras que el choque con Paraguay será el 18 del mismo mes. Con estos enfrentamientos, el Tri de Javier Aguirre espera ajustar de la mejor manera las deficiencias de su equipo.

Estos compromisos le permitirán al cuerpo técnico evaluar distintos planteamientos tácticos y darle minutos a jugadores jóvenes con proyección, al mismo tiempo que se afina la cohesión del equipo. La idea es que, al llegar al Mundial 2026 como país anfitrión, México cuente con un plantel sólido, bien preparado y con claridad en su estilo de juego.

¿Cuáles serán los próximos partidos de México en 2025?

México vs Ecuador - 14 de octubre

México Uruguay - 15 de noviembre

México vs Paraguay - 18 de noviembre

Durante partido | MEXSPORT



