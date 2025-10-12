Orbelin Pineda rompe el silencio tras derrota de Selección Mexicana: "no estoy en un nivel alto"

Después de caer por goleada ante Colombia, el mediocampista de la Selección Mexicana, Orbelin Pineda, aseguró que el reconocer los errores es importante para mejorar, debido a que la autocrítica les ayuda para determinar qué es lo que están dejando de hacer.

“Creo que la autocrítica nos hace mejores jugadores, porque al final de cuentas te das cuenta de qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Entonces, ahí sale todo y se basa más en los resultados. Porque al final te das cuenta de qué es lo que estás dejando de hacer en la cancha, qué es lo que te hace falta”, comenzó el jugador del AEK.

"No estoy en mi mejor nivel": Pineda

“Yo también lo tomo en lo personal, porque creo que no estoy en un alto nivel. Siempre es importante aceptar los errores, y cuando uno está bien, dar lo mejor posible; y cuando no le están saliendo bien las cosas, trabajar, dar lo mejor de ti en cada entrenamiento y estar siempre a disposición del entrenador”, señaló.

De igual manera, señaló que la falta de resultados satisfactorios en los últimos encuentros es cuestión de confianza, por lo que espera estar en nivel óptimo en sus siguientes encuentros.

“El futbolista tiene altas y bajas. Las cosas no siempre salen como uno espera. La verdad es que tratamos de trabajar día a día para estar en un mejor nivel, y creo que esto es cuestión de confianza, de seguir intentando. Al final de cuentas, es un trabajo de dar lo mejor, y creo que si estamos en nuestro mejor nivel, vamos a ayudar lo más posible a la selección”, agregó.

¿Cuáles fueron los errores de México según Pineda?

Al final, reconoció cuáles fueron los errores que presentaron ante Colombia, por lo que este tipo de escenarios servirán para mejorar en el nivel para la Copa del Mundo.

“Todos sabemos realmente que fueron los balones parados y los contraataques. Ya sabemos cómo nos pueden afectar esos aspectos. Hay que tomarlo en cuenta para el partido que viene. Estos partidos son de preparación y nos van a ayudar a estar en mejor nivel para el Mundial. Entonces, prepararnos, aceptar la realidad, que a veces no salen las cosas como uno espera, y tratar de trabajar lo mejor posible”, concluyó.

