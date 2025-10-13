¿Nueva faceta? Lionel Messi hace importante anuncio en su carrera

Lionel Messi ha hecho un anuncio importante que podría dar un giro a su carrera en los próximo años, el actual jugador del Inter Miami ha lanzado importante anuncio tras la goleada ante Atlanta United donde terminó por catapultar doblete.

Messi l InterMiamiCF

Fue a través de un video publicado por el argentino en su cuenta de instagram donde mostró su nueva fragancia para confirmar el desarrollo de sus proyectos paralelos a su carrera como futbolista para reforzar su propia marca.

El ‘10’ oficializó su nueva fragancia llamada ‘Messi Platinum’: “Contento de presentar el nuevo capítulo de mi colección de fragancias: MESSI PLATINUM. Ya disponible en las principales perfumerías del mundo”.

Anuncio de Messi l CAPTURA

Inter Miami golea al Atlanta

Inter Miami se impuso en la decimotercera fecha al Atlanta United con contundente 4-0, donde Messi refrendó un doblete más, apenas al minuto 38 del primer tiempo, el argentino, controló, se perfiló y colocó un remate exquisito al ángulo, imposible para el arquero Jayden Hibbert.

En el complemento, el argentino volvió a brillar con una asistencia de larga distancia a Jordi Alba, quien definió con clase por encima del portero para el 2‑0. Después, en los minutos finales del encuentro, Messi anotaría su segundo tanto.

Luis Suárez también anotó en el minuto 61 para extender la ventaja. Con el resultado el conjunto rosado se consolidó en el tercer sitio con 62 unidades, solo por debajo de Cincinnati pero con menor diferencia de goles. a

Con esta actuación, Messi llegó a 26 goles en la temporada regular de la MLS, afirmándose como el goleador más destacado del campeonato. Además, se convirtió en el primer jugador en anotar más de un gol en nueve partidos distintos durante una misma campaña en la MLS.

Inter Miami l InterMiamiCF

¿Cuál es el próximo partido del Inter Miami?

El Inter Miami buscará subirse al liderado, el conjunto rosado y compañía se medirán en su próximo encuentro al Nashville en la decimocuarta jornada de la MLS que por su parte es sexto y sigue en zona de Playoff.

MLS l InterMiamiCF