Adrián Marcelo estalla contra el Vasco Aguirre: “Es un engañabobos”

La Selección Mexicana es el centro de la polémica después de caer por goleada ante Colombia en Arlington, Texas, las críticas hacia el combinado nacional y, especialmente, sobre Javier 'Vasco' Aguirre han sido contundentes, ahora se ha sumado una más.

Javier Aguirre l IMAGO7

Tras el primer partido de Fecha FIFA, Andrés Vaca, Christian Martinoli, Enrique Bermúdez, han sido algunos de los críticos y en esta ocasión ha sido Adrían Marcelo quien ha lanzado sobre el actual director técnico toda la culpa.

“Hace años que se sabe que Javier Aguirre no trabaja. Vive de hacerse el sarcástico con la prensa. Es un engañabobos al servicio de los mercenarios que se adueñaron de la selección. Es puro tiempo perdido jugar el Mundial bajo su mando”, catapultó en primera instancia el conductor desde su cuenta de X.

Marcelo aseguró que Javier Aguirre no deja aprendizaje provechoso a los juveniles: “No tiene nada que ofrecerle a los futbolistas jóvenes y a menos de un año para la justa, no se sabe a qué ha jugado NINGUNO de sus últimos cinco equipos.”

Adrián Marcelo l CAPTURA

Insulto sobre Vasco Aguirre

Adrián Marcelo continúo atacando al entrenador de la Selección Mexicana incluso con una comparación con un directivo de cualquier institución gubernamental: “Javier Aguirre es el reflejo de lo que pasa en muchísimas instituciones mexicanas.”

“Un dinosaurio, un guardián de lo obsoleto, alguien que responde a una agenda que nada tiene que ver con mejorar. Parece el director de un IMSS viejo. En fin, mientras no exista un castigo real por parte de la afición, se seguirá priorizando lo comercial, sobre lo deportivo”, finalizó.

Selección Mexicana l IMAGO7

¿Cuáles son los próximos partidos de México?

La Selección Mexicana tendrá un cierre de año tenso, tras la goleada a manos de Colombia; por lo pronto, cerrará esta Fecha FIFA ante Ecuador, juego que se disputará en el estadio de Chivas, quien por su parte llega tras empatar ante Estados Unidos.

Finalmente, cerrará su agenda con dos partidos ante Uruguay y Paraguay, ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026, que se llevarán como una prueba más para catapultar al mejor equipo posible de cara al arranque de la justa mundialista.

Vasco Aguirre l IMAGO7