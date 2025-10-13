Barcelona confirma baja de Dani Olmo y apunta a perderse el Clásico ante Real Madrid

El Barcelona confirmó la sensible baja de Dani Olmo de cara a sus próximos partidos, el mediocampista español presentó una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda tras los estudios médicos realizados en el equipo.

El exjugador del RB Leipzig regresó al conjunto Blaugrana tras bajarse de la Selección Española de cara a los duelos de eliminatorias UEFA ante Georgia y Bulgaría. La Real Federación Española de Futbol resaltó que llegó a la concentración con signos de fatiga muscular”.

Barcelona l AP

¿Cuándo volverá con el Barça?

El Barcelona dio a conocer el parte médico con tiempo indefinido: “Dani Olmo se lesionó el sóleo de la pierna izquierda, sin daño al tejido conectivo. Su tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión”.

Olmo se prevé que regrese, de acuerdo a la gravedad de su lesión, entre dos y tres semanas de baja, lo que confirmaría su ausencia del Clásico ante Real Madrid a disputarse, en la Jornada 10, en el Santiago Bernabeú.

FC Barcelona l AP

¿Cómo ha sido el paso de Dani Olmo?

Dani Olmo aterrizó en el Barça en verano de 2024 y desde entonces ha sido una de las apuestas más mediáticas de la temporada para el FC Barcelona. Pero pese a su talento indudable, su pulso con las lesiones y la adaptación al estilo culé han dibujado un recorrido irregular.

Olmo firmó un contrato de seis años. Su ficha se tasó entre los 55 y 60 millones de euros. Su debut fue inmediato y prometedor: ingresó como suplente ante Rayo Vallecano, marcando el gol de la victoria en los minutos finales.

Dani Olmo l AP

Durante la temporada 2024‑25, acumuló 39 apariciones en todas las competiciones, anotando 12 goles y repartiendo 6 asistencias. En la presente temporada ha disputado 10 juegos entre LaLiga y Champions League destacando con un gol y dos asistencias.

El Barcelona se enfrentará ante el Girona en casa, en la Jornada 9, posteriormente visitará el Santiago Bernabeú para edificar una edición más del Clásico ante el Real Madrid; hasta el momento son uno y dos de la tabla.

LaLiga l AP