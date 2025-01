¿Se queda o se va? Barcelona confía en registrar a Dani Olmo este viernes

El caso de Dani Olmo, fichaje estrella de este verano del FC Barcelona, pende de un hilo por temas económicos.

Este jueves, la directiva catalana, encabezada por Joan Laporta, presidente del club, mantuvo una cumbre de cerca de cuatro horas, en la que el tema principal fue la reinscripción de Olmo.

Las próximas horas serán claves para la definición en el caso del futbolista español. De acuerdo con información del Diario Marca, el Barcelona espera ya este viernes el dinero necesario -con la inyección monetaria del acuerdo con Nike y la venta de palcos VIP del Camp Nou a un fondo qatarí- para inscribir al mediocampista campeón de la Euro 2024 con España. Sin embargo, por reglamento, no se podría.

¿Qué dice el reglamento de la RFEF?

La respuesta se encuentra concretamente en su artículo 130.2.

"Un/a futbolista podrá estar inscrito/a en un solo equipo de un club, sin posibilidad de ser dado de baja y alta por el mismo en el transcurso de la misma temporada, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. Asimismo, en el transcurso de la temporada, no podrá estar inscrito/a y alinearse en más de tres distintos".

Es decir, que si la inscripción de Dani Olmo no se arregla lo antes posible, la misma será dada de baja y no podría volver a ser dada de alta esta temporada. Ni mañana, ni en una semana, ni antes del cierre del mercado de invierno. No podría volver a jugar con el Barcelona en lo que queda de curso.

Es por ello, que a pesar de que el Barca ya cuente con el dinero, el reglamento impide la inscripción de Dani Olmo.

