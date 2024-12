LaLiga le niega a Barcelona la oportunidad de registrar a Dani Olmo

Barcelona y su presidente Joan Laporta se perfilan para comenzar el 2025 con un papelón que podría significar el fin del directivo en su puesto. Lo anterior luego que LaLiga confirmó en un breve comunicado que la inscripción de Dani Olmo queda disuelta.

"El Fútbol Club Barcelona no ha presentado ninguna alternativa que, atendiendo al cumplimiento de la normativa de control económico de LaLiga, le permita inscribir a ningún jugador a partir del próximo 2 de enero”, se lee en el anuncio de la institución.

La inscripción de Olmo está por quedar anulada | AP

El mediocampista llegó procedente de RB Leipzig y fue registrado el pasado 27 de agosto. Sin embargo, los problemas con el fairplay financiero supondría la disolucipon del contrato del futbolista.

El club blaugrana había llegado a dos acuerdos para la venta de los palcos VIPs del Camp Nou y así reportar 100 millones de euros. Con estos ingresos podría registrar a Olmo y Pau Víctor, además de llegar a la regla 1:1 para fichar.

El mediocampista podría marcharse libre este invierno | AP

No obstante, al no tener todas las garantías de pago de dichos acuerdos, LaLiga no dio el visto bueno para el registro de los futbolistas. Por lo que ahora el Barça ha tenido que recurrir a la Real Federación Española de Futbol, organismo rector de los próximos juegos del equipo blaugrana (Copa del Rey y Supercopa).

Los catalanes solicitaron una nueva licencia para ambos futbolistas a la Federación, que tendrá que dar respuesta pronto. En caso de que no haya resolución favorable para el equipo, Olmo en teoría marcharse libre y los rumores apuntan a que en la Premier League ya lo buscan varios clubes.

Olmo podría llegar a la Premier League, según rumores | AP