¡Catedrales del futbol! Estos fueron los estadios más visitados en 2024

Después de un 2024 repleto de futbol, el corte de caja en cuanto a la asistencia en los diferentes estadios del mundo puede hacerse. Ante esto, en RÉCORD te presentamos los recintos que mejor promedio de asistencia tuvieron durante este último año.

Monumental, casa de Argentina y River Plate | River Plate

De acuerdo con ‘estadiosoficial’, medio especializado en contenido sobre estadios de futbol, ‘El Monumental, casa de River Plate, fue el recinto con mayor promedio de asistencia del mundo en 2024. Con capacidad para poco más de 84 mil personas, el ‘Más Monumental’ recibió a 83,754 aficionados por juego.

En segundo y tercer lugar se encuentran dos estadios de Alemania. Signal Iduna Park, casa del Borussia Dortmund, promedió 81,365 fanáticos por juego. Mientras tanto, el Allianz Arena, recinto del Bayern Múnich, tuvo un lleno en cada partido, pues recibían 75 mil aficionados por duelo, lo que representaba su máxima capacidad.

Signal Iduna Park, casa del BVB

En la cuarta posición está la casa del Manchester United. A pesar de no vivir su mejor momento, la gente en Old Trafford no dejó de asistir. Durante este 2024, el ‘Teatro de los Sueños’ recibió a 73,845 personas por partido. Y ya para cerrar el Top 5 está el recinto del equipo más laureado del mundo, con una renovación reciente.

El Estadio Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, se posiciona en el quinto lugar dentro de los recintos de futbol con mejor promedio de asistencia durante 2024. Con una capacidad para 78,297 personas, el recinto del equipo blanco tuvo una media de 72,819 aficionados por cada partido en este año.

Old Trafford | AP

TOP 5 ESTADIOS DE FUTBOL CON MEJOR PROMEDIO DE ASISTENCIA EN 2024

1. Estadio Monumental (River Plate) - 83,754 aficionados por partido

2. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) - 81,365 aficionados por partido

3. Allianz Arena (Bayern Múnich) - 75,000 aficionados por partido

4. Old Trafford (Manchester United) - 73,845 aficionados por partido

5. Estadio Santiago Bernabeu (Real Madrid) - 72,819 aficionados por partido

