Los campeones del 2024 en las 5 Ligas más importantes de Europa

El 2024 dejó campeones presupuestados en las Ligas top del futbol europeo, aunque en Alemania el Gigante Bávaro se vio cortado con un Bayer Leverkusen que dominó de principio a fin.

LaLiga

En el futbol español los cosas no cambiaron y Real Madrid se adjudicó una estrella más en su palmarés, los comandados por Carlo Ancelotti conquistaron el título número 36 en la historia del club, separándose así a 11 trofeos ligueros de distancia del Barcelona quien aparece como segundo en la lista.

WE ARE THE LALIGA 2023/24 CHAMPIONS!pic.twitter.com/Yo5QFw3SUO

