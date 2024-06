¿Real Madrid asistirá al Súper Mundial? La postura del DT y del equipo al evento de la FIFA

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, anunció que el club no participará en el nuevo Mundial de Clubes organizado por la FIFA, pues señaló que el equipo gasta más en un solo partido en Estados Unidos que la que recibirá si se consagra en dicho torneo.

En una entrevista concedida al diario italiano Il Giornale, Ancelotti dijo que el Madrid no disputará el Mundial de Clubes, pero que no será el único club, sino que habrá más quienes no acepten su invitación al torneo de la FIFA.

"La FIFA lo olvida. Los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones de euros y la FIFA nos quiere dar esa cantidad de dinero para toda la competición. No va a ser. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación".

El nuevo formato del torneo, impuesto por la FIFA, comenzará en 2025. La competición se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio, con la participación de un total de 32 equipos y un total de 63 encuentros

Real Madrid sí asistirá al Mundial de Clubes

Las declaraciones de Carlo Ancelotti para el medio ya mencionado generaron polémica inmediata en redes sociales en Europa y en el resto del mundo, por lo que el Real Madrid tuvo que lanzar un comunicado para señalar que sí asistirán al Mundial de Clubes 2025.

A través de redes sociales el club Blanco señaló que nunca se han cuestionado sobre si ir o no al Mundialito, pero que lo hará con orgullo e ilusión de poder alzar un nuevo título internacional.

"El Real Madrid C.F. comunica que en ningún momento se ha cuestionado su participación en el nuevo Mundial de Clubes que organizará la FIFA en la próxima temporada 2024-2025. Por tanto, nuestro club disputará, tal como está previsto, esta competición oficial que afrontamos con orgullo y con la máxima ilusión para volver a hacer soñar a nuestros millones de aficionados por todo el mundo con un nuevo título", señala el Madrid.

