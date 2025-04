Tras derrota de Real Madrid, Vinicius manda mensaje que molesta a la afición

Con la derrota ante Valencia en casa, Real Madrid ha complicado su oportunidad de pelear por LaLiga contra Barcelona. Sin embargo, a Vinicius parece no angustiarle este situación.

El brasileño falló un penal al minuto 12 del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, pero hizo el tanto del empate parcial. Y para el jugador, esto fue motivo suficiente para celebrar.

Real Madrid cayó ante Valencia en casa | AP

El récord que Vinicius igualó de Ronaldo con Real Madrid

Con el tanto al minuto 49, el jugador de 24 años empató los 104 goles de Ronaldo Nazário con la casaca merengue. Ahora ambos están empatados como el brasileño con más anotaciones con el equipo blanco.

Entre Champions League, Liga, Copa del Rey y Mundial de Clubes, restan 14 partidos para Real Madrid esta temporada. Por lo que sin duda Vinicius superará pronto al 'Fenómeno'.

Vinicius falló un penal ante Valencia | AP

El mensaje de Vini que molestó a la afición merengue

En este contexto, por medio de sus redes sociales el jugador celebró su nuevo récord. "Un día especial. Es un honor llevar los mismos goles que mi ídolo y junto a él ser el brasileño con más goles en la historia de este club".

"Yo he llegado aquí un niño y él me ha enseñado el camino del gol. Gracias por los consejos y la tranquilidad, Ronaldo Fenómeno. Un mal partido donde sabemos que tenemos mejorar. Pero el Madrid nunca se RINDE! Nos vemos en Londres" escribió Vinicius, algo que no fue del agrado de todas las personas.

