Barcelona empata ante Betis y desaprovecha la oportunidad de ‘amarrar’ LaLiga

Desaprovechan oportunidad de oro. Con todo puesto para ‘amarrar’ LaLiga, Barcelona no pudo quedarse con los tres puntos y empata a 1-1 con Betis en casa y a pesar de que el Barça aumentó a cuatro puntos su ventaja con el Real Madrid, desaprovecharon la oportunidad de irse a seis unidades de diferencia.

Gol tempranero de Pedir | AP

El duelo lo comenzó ganado el Barcelona con un gol casi de vestidor, una gran jugada colectiva del equipo dirigido por Hansi Flick que Gavi definió cruzado al 7’ para poner el 1-0 en el marcador y parecía que los culés podrían manejar el resultado el resto del partido, pero se relajaron de más y llegó el empate.

Betis no había generado una sola ocasión de gol, sin embargo, la igualada en el marcador llegó gracias a una desatención en la marca que el club verdiblanco aprovechó de gran manera a pelota parada. Tiro de esquina desde la punta derecha, un centro al borde del área chica que el arquero no sale a cortar y Natan ganó la batalla en el aire a Araujo pese a que el central del Barça lo sujetaba, pero esto no impidió que el bético mandara con un cabeza el balón al fondo de las redes y colocar el 1-1 al 17’.

Betis empató a balón parado | AP

La carga de partidos en la recta final de la temporada parece que le cobró factura al club catalán que para la segunda parte bajaron bastante las revoluciones y si bien Hansi Flick mandó a la cancha a Raphinha con la intención de ganar el partido, también tuvo que darles descanso a jugadores como Pedri, Frankie de Jong y Balde.

En el segundo tiempo parte el Real Betis Balompié tuvo pocas ocasiones en el arco rival y fue de nueva cuenta el central brasileño Natan, quién con un disparo de larga distancia puso en aprietos a Szczęsny, siendo esta la única de peligro para los visitantes en lo que restaba del partido.

Barcelona deja ir dos puntos en la pelea por el título | AP

Barça se afianza en la cima, Betis pelea por entrar a Champions League

Con este resultado el Barcelona se afianza en la cima de LaLiga con 67 puntos por los 63 que suma el Real Madrid, por su parte el Betis llega a 48 unidades y en este momento tiene el último boleto de Champions League en LaLiga, sin embargo, Villareal acecha esa plaza con 47 puntos y dos juegos menos.

