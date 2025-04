Mbappé reveló qué hizo Florentino Pérez que marcó la diferencia en su llegada a Real Madrid

En el mercado de verano previo a la Temporada 2024-25, finalmente Real Madrid concretó el traspaso de Kylian Mbappé. Por siete años los Merengues buscaron al francés, hasta que finalmente Florentino Pérez consiguió su objetivo.

En entrevista con Ana Pastor en El Objetivo, el exjugador de PSG reconoció que su relación con el presidente del equipo blanco fue clave para cerrar su traspado a Real Madrid.

Mbappé finalmente llegó a Real Madrid esta temporada | AP

Mbappé habló sobre su relación con Florentino Pérez

Mbappé recordó que incluso cuando decidió renovar su contrato con los parisinos, mantuvo una buena relación con el directivo. "No fue fácil (su traspaso al club blanco), pero la verdad es que con el presi yo he tenido siempre una buena relación, porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le dije que me quedaba en París".

Enfatizó que esas son cuestiones que a él le importan y que por ello, a la larga, no dudó en fichar con Real Madrid. "Son diferencias que se marcan. Siempre han sido buenos mensajes para mí, y eso para mí es muy importante".

Mbappé aseguró que tiene muy buena relación con Florentino | AP

"Por eso tengo un gran respeto por él", y añadió que tiene el compromiso con Florentino de siempre dar el máximo por el club "y por él también, para que los madridistas sean felices".

¿Cuándo juega Real Madrid?

El próximo partido de los Merengues este sábado 5 de abril de 2025, a las 8:15 horas (tiempo del centro), contra Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, en la Jornada 30 de LaLiga.

Mbappé está comprometido con Real Madrid | AP