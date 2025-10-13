Alemania vence a Irlanda del Norte, con la mínima, y sigue con vida para calificar al Mundial 2026

En un encuentro parejo de principio a fin, Alemania pudo vencer a Irlanda del Norte, quien terminó condenada a la eliminación de la Copa del Mundo del 2026 tras caer frente a los teutones.
Los dirigidos por Michael O'Neill, estuvieron cerca de ponerse al frente en el marcador, en los primeros minutos del encuentro, gracias a un centro frontal, los norirlandeses anotaron el primer gol del encuentro, mismo que terminó siendo anulado por un fuera de lugar.
Ante el asedio norirlandés, Alemania logró conseguir la ventaja gracias a una jugada de táctica fija, David Raum metió el centro que remató Nick Woltemade para poner el primer y único gol en el marcador en el Clearer Twist National Stadium at Windsor Park.
Alemania no propuso mucho más en el ataque, a pesar de los ingresos de jugadores como Maximilian Beier y Jonathan Burkardt, dejando todo en manos de Irlanda del Norte, que en más de una ocasión, estuvo cerca de igualar el resultado.
Con la victoria de Eslovaquia, Alemania todavía tendrá que esperar para poder asegurar su calificación a la Copa del Mundo del próximo año.
Alemania se juega su calificación en noviembre
Alemania viajará a Luxemburgo en noviembre para su primer encuentro de la última Fecha FIFA del año calendario, una victoria germana y una derrota o empate de Eslovaquia, encaminaría la calificación del equipo de Julian Nagelsmann.
El último juego de las eliminatorias será contra Eslovaquia, que pelea por la calificación directa después de tres victorias y una derrota en los encuentros de eliminatoria de UEFA.