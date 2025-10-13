Eslovenia rescata empate y amarga clasificación de Suiza al Mundial 2026

Suiza mantiene el invicto luego de cuatro jornadas, el conjunto comandado por Murat Yakin intentó sacar los tres puntos ante Eslovenia; sin embargo, Jan Oblak terminó por rescatar a su equipo con un par de intervenciones.

La visita tomó la iniciativa en la posesión, intentando imponer su ritmo con paciencia y orden. Por su parte, los locales consciente de la superioridad técnica rival, apostaron por un repliegue compacto y salidas al contraataque para contrarrestar al rival.

Suiza l nati_sfv_asf

Los suizos supieron manejar el partido durante gran del partido con varios acercamientos que no pudieron concretar, con mayor control del balón, buscaron hacer daño por las bandas, mientras que los locales esperaron replegados para intentar con un latigazo en el ataque.

Suiza no pudo abrir el marcador

Suiza intentó en la segunda parte hacer daño y abrir el marcador; pero, la falta de contundencia combinado con la presencia de Oblak bajo los tres palos no permitió que llegara el invitado que se esperaba en el Estadio Stozice.

Suiza retrasa su clasificación l nati_sfv_asf

Pese a todo el punto rescatado de Suiza los mantiene tras cuatro fechas jugadas mantenerse invictos; productos con tres victorias y un empate para sumar 10 unidades y mantenerse en el liderato del Grupo B.

Por su parte, Eslovenia rescató un empate que lo mantiene con esperanzas de meterse con tres unidades; producto de tres empates y una derrota, aún no conocen la victoria y buscarán presionar a Kosovo que es segundo.

Afición de Suiza l nati_sfv_asf

Kosovo sacó otro triunfo

Kosovo sigue dando la sorpresa, en esta ocasión visitaron a Suecia para sacar las tres unidades gracias a un solitario gol de Fisnik Allani que al minuto 32 hizo estallar el marcador para mantenerse en el segundo puesto.

Suecia terminó por ser la decepción, y es que tras el resultado Gyokeres y compañía se quedaron oficialmente sin Mundial 2026, los suecos apenas sumaron un punto y se encuentran en el fondo de la tabla de la clasificación.

Eliminatorias l nati_sfv_asf