¿Dónde ver las Eliminatorias de UEFA al Mundial 2026 de este martes 9 de septiembre?

La Fecha FIFA de septiembre está a punto de terminar con algunos partidos más de las selecciones europeas, con equipos que buscan afianzarse en la parte alta de los grupos. Rumbo a la Copa del Mundo, son muchos los equipos que aún están buscando su cupo en la competencia más importante del futbol.

Cristiano Ronaldo y Portugal buscan seguir con su liderato | AP

¿Cuáles son los partidos más importantes del martes?

Uno de los partidos más importantes es el de Francia, quienes se enfrentarán a Islandia, ambos con tres puntos en el Grupo D buscando una victoria que los catapulte a un tranquilo liderato. De igual manera, en el segundo turno de compromisos, la Inglaterra de Thomas Tuchel se enfrentará a Serbia como visitante, los serbios requieren de un resultado a favor para poder mantenerse en puestos de clasificación.

Por parte de Portugal, los dirigidos por Roberto Martínez tendrán un partido en contra de los húngaros; Cristiano Ronaldo y compañía se podrían quedar con el liderato llevándose la victoria. Noruega con Erling Braut Haaland, Martin Odegaard y algunos elementos importantes más se deberán de medir ante Moldavia, los noruegos son los líderes del Grupo I con 12 puntos.

Haaland buscará subir sus números personales en la siguiente jornada | AP

Transmisión de los partidos

Los nueve partidos que se juegan este martes 9 de septiembre, tendrás dos horarios; Armenia vs Irlanda y Azarbaiyán vs Ucrania serán los dos primeros en disputarse a las 10:00 AM (tiempo del centro de México), de ahí en fuera, todos los demás tendrán un horario de 12:45 PM.

La transmisión será a través de Sky Sports, ya sea por la señal de Izzi o de la companía que lleva el mismo nombre. En ambos casos, el canal por el que será transmitido el partido puede variar.

Los partidos más importantes del martes | RÉCORD