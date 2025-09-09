¿Dónde ver las Eliminatorias de UEFA al Mundial 2026 de este martes 9 de septiembre?

La Fecha FIFA de septiembre está a punto de terminar con algunos partidos más de las selecciones europeas, con equipos que buscan afianzarse en la parte alta de los grupos. Rumbo a la Copa del Mundo, son muchos los equipos que aún están buscando su cupo en la competencia más importante del futbol.
¿Cuáles son los partidos más importantes del martes?
Uno de los partidos más importantes es el de Francia, quienes se enfrentarán a Islandia, ambos con tres puntos en el Grupo D buscando una victoria que los catapulte a un tranquilo liderato. De igual manera, en el segundo turno de compromisos, la Inglaterra de Thomas Tuchel se enfrentará a Serbia como visitante, los serbios requieren de un resultado a favor para poder mantenerse en puestos de clasificación.
Por parte de Portugal, los dirigidos por Roberto Martínez tendrán un partido en contra de los húngaros; Cristiano Ronaldo y compañía se podrían quedar con el liderato llevándose la victoria. Noruega con Erling Braut Haaland, Martin Odegaard y algunos elementos importantes más se deberán de medir ante Moldavia, los noruegos son los líderes del Grupo I con 12 puntos.
Transmisión de los partidos
Los nueve partidos que se juegan este martes 9 de septiembre, tendrás dos horarios; Armenia vs Irlanda y Azarbaiyán vs Ucrania serán los dos primeros en disputarse a las 10:00 AM (tiempo del centro de México), de ahí en fuera, todos los demás tendrán un horario de 12:45 PM.
La transmisión será a través de Sky Sports, ya sea por la señal de Izzi o de la companía que lleva el mismo nombre. En ambos casos, el canal por el que será transmitido el partido puede variar.