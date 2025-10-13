Julio César Chávez defiende a su hijo: "Si fuera narcotraficante, yo mismo lo meto a la cárcel"

"Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, eso ténganlo por seguro", con esas palabras, el 'Gran Campeón Mexicano', Julio César Chávez salió en defensa de su hijo Julio César Chávez Jr. quien actualmente enfrenta un proceso legal bajo libertad condicional mientras es investigado por supuestos delitos de tráfico de armas y presuntos nexos narcotrafico.

Durante su participación en el tradicional “Lunes de café” del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la leyenda del pugilismo negó categóricamente cualquier vínculo de su hijo con el crimen organizado.

“Fueron dos meses muy complicados. Conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, eso ténganlo por seguro. Pero todos los que conocen a mi hijo Julio saben perfectamente que no está vinculado ni pertenece a ningún cártel, ni trafica armas ni nada de eso”, afirmó el excampeón mundial.

¿Tiene adciciones?

Lo que sí, reconoció los problemas de adicciones que ha tenido su hijo, un reflejo del oscuro pasado que atravesó el púgil Salón de la Fama: "Que ha tenido problemas de adicción, sí definitivamente, al igual que yo, pero él está luchando ahorita mismo con eso, ya tiene un año limpio”.

El sinaloense subrayó su confianza en las autoridades y en que el proceso legal se resolverá conforme a derecho. No obstante, explicó la complejidad de vivir en una ciudad como Culiacán, donde las relaciones sociales suelen confundirse.

"Mi hijo no es narcotraficante"

“Pueden ir a Culiacán y preguntarle a cualquier persona, y saben que mi hijo no es narcotraficante. Simplemente vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente, y es imposible que tú le niegues el saludo a esa gente porque sabes cómo te va a ir", mencionó.

"Entonces, ¿qué quieres?, ¿amigos o enemigos? Pero el ser amigos no significa que él sea delincuente”, concluyó el Gran Campeón Mexicano, terminó por apuntar.