Julio César Chávez Jr. rompe el silencio tras detención: "jamás esperé que me detuvieran"

El boxeador y Campeón Mundial Julio César Chávez Jr. rompió el silencio sobre su situación legal en Estados Unidos. En una entrevista exclusiva con TUDN, el hijo de la leyenda habló con franqueza sobre su detención en California, el proceso que enfrenta actualmente y cómo este episodio ha marcado profundamente su vida personal y profesional.

“Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, explicó el pugilista, dejando claro que está siguiendo las indicaciones legales para poder continuar con su carrera deportiva.

Julio César Chávez Jr. | MEXSPORT

¿Qué más dijo 'El Junior'?

Chávez Jr. relató cómo ocurrió su detención en California, un momento que calificó como inesperado y sorprendente.

“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no… ahí comenzó la travesía”.

Julio César Chávez Jr. | MEXSPORT

Durante la charla, Chávez Jr. fue enfático al declarar su inocencia y deslindarse de cualquier actividad criminal.

“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, aseguró con firmeza.

“Tuve muchos problemas personales”

Julio César Chávez Jr. también hizo una autocrítica sobre momentos difíciles de su vida.

“Tuve muchos problemas personales. No lo quiero decir así, pero me volví loco por un momento e hice muchas cosas… y, a pesar de eso, nada malo”, admitió.

Julio César Chávez Jr. | AP

En la parte más emotiva de la entrevista, el boxeador agradeció el apoyo incondicional de sus padres, especialmente de Julio César Chávez, y de su entorno cercano.

“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala”, expresó con sinceridad.

Una carrera en pausa, pero no terminada

Aunque está vinculado a proceso, Chávez Jr. explicó que puede seguir boxeando con autorización de las autoridades, lo que abre la puerta a un eventual regreso a los cuadriláteros. “Se me permite salir del país y pelear, siempre y cuando lo solicite de la forma correcta”, comentó, dejando claro que su historia en el boxeo todavía no ha llegado a su fin.

Julio César Chávez Jr. | AP