Terence Crawford condiciona su regreso al ring

El futuro de Terence Crawford se mantiene en el aire. Tras vencer al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, el estadounidense está buscando un nuevo rival, sin embargo, habría unas nuevas 'cláusulas' que estarían evitando llegar a un acuerdo para pelear.

Según reveló su entrenador, Bernie Davis, el campeón estadounidense no volverá a pelear a menos que reciba una oferta cercana a los 100 millones de dólares y que el combate tenga en disputa los cuatro cinturones de peso medio (160 libras).

La declaración, realizada a MillCity Boxing, ha encendido el debate en el mundo del boxeo, pues plantea una exigencia sin precedentes y un escenario complicado en términos deportivos y financieros. Davis aseguró que Crawford no está dispuesto a regresar al cuadrilátero “a menos que se trate de una oportunidad histórica”, lo que pone en pausa cualquier negociación inmediata.

Las condiciones de Bernie Davis para el regreso de Crawford

De acuerdo con el entrenador, el plan es que los actuales campeones de peso medio, Carlos Adames, Janibek Alimkhanuly y Erislandy Lara, unifiquen previamente los cinturones. Solo entonces, Crawford estaría dispuesto a bajar a las 160 libras y disputar el título indiscutido en una sola noche.

“Crawford no necesita hacer nada más. Solo si le ofrecen 100 millones y ponen los cinturones en juego, podría regresar al ring”, afirmó Davis, destacando que su pupilo busca un logro que lo coloque definitivamente entre los grandes de la historia del boxeo.

Un precio fuera de mercado para la mayoría de promotores

El pedido de 100 millones de dólares ha sido recibido con escepticismo. Aunque Crawford cuenta con un impresionante récord y un legado indiscutible, sus cifras de venta y atracción mediática no parecen justificar una bolsa de tal magnitud.

En su pelea más reciente, frente a Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre, se registraron 70,482 espectadores, aunque gran parte del interés se debió al magnetismo del mexicano. En cambio, su combate anterior ante Israil Madrimov apenas vendió 3,935 boletos, muchos de ellos como cortesías, según reportes de la prensa estadounidense.

Turki Alalshikh desmiente planes y detiene el impulso

El nombre de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, había surgido nuevamente en las conversaciones, ya que ha sido el impulsor de las grandes veladas de boxeo en Riad, incluyendo la pelea entre Canelo y Crawford.

Sin embargo, Alalshikh desmintió públicamente tener planes inmediatos para promover una nueva pelea del estadounidense, cortando las especulaciones sobre un posible regreso en 2025. Según fuentes cercanas, el funcionario saudí se encuentra centrado en otros proyectos deportivos y considera que el interés global por Crawford ha disminuido tras su derrota ante Canelo.

Por ahora, todo apunta a que Crawford permanecerá inactivo hasta recibir una oferta que cumpla sus exigencias. Su futuro depende de que aparezca un promotor dispuesto a apostar por una bolsa récord y una pelea que, de realizarse, podría escribir un nuevo capítulo en la historia del boxeo.

