¿Se acerca su adiós? Canelo Álvarez pospone su regreso al ring por una lesión

Saúl “Canelo” Álvarez, se alejará del cuadrilátero por varios meses y está en duda para pelear a inicios del próximo años. Tras la dura derrota sufrida frente a Terence Crawford, se confirmó que el campeón tapatío deberá someterse a una cirugía en el codo, situación que lo obligará a retrasar su regreso al ring.

La información fue revelada desde el entorno de Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. De acuerdo con la información, la próxima pelea de Canelo, que originalmente estaba prevista para febrero de 2026, ahora está en duda.

Viene de perder ante Crawford | MEXSPORT

La lesión de Canelo

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles médicos precisos sobre el diagnóstico. No está confirmado si el problema en el codo de Álvarez está relacionado con un desgaste de cartílago, daño en ligamentos o incluso espolones óseos. Lo único claro es que se trata de una consecuencia del exigente ritmo que ha llevado durante más de una década en el boxeo de élite, donde el impacto acumulado finalmente ha pasado factura.

La operación representa un alto en el camino para el púgil mexicano, quien tendrá que priorizar su recuperación por encima de cualquier compromiso deportivo o mediático. Se prevé que reduzca drásticamente sus apariciones públicas, campamentos de entrenamiento y giras promocionales desde finales de 2025 hasta, al menos, la primavera de 2026.

Sufrió una lesión en el codo | MEXSPORT

¿Cuándo volverá a pelear?

A pesar de esta complicación, Canelo ya había cumplido con la meta de disputar dos peleas por año, una constante en su carrera desde 2012. No obstante, la expectativa de volver a verlo en acción a inicios del 2026 se ha desvanecido por completo.

El gran interrogante ahora es si, tras superar la cirugía y el proceso de rehabilitación, Álvarez podrá retomar ese ritmo de dos combates en un mismo año. De no ser así, 2026 podría marcar un hecho atípico en la que solo pelearía una vez en 12 meses. En caso de que sea así, sería la primera ocasión desde 2020, cuando la pandemia de COVID-19 frenó su actividad.

Podría pelear hasta septiembre

Aunque el panorama es incierto, lo que sí está garantizado es que el regreso del Canelo Álvarez generará una gran expectación en la industria del boxeo. Su nombre sigue siendo sinónimo de espectáculo, audiencia global y récords en taquilla, por lo que tanto promotores como fanáticos estarán atentos a la evolución de su recuperación.

Sólo ha peleado una vez en un año en 2020 | MEXSPORT