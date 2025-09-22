“Canelo solo ganó tres asaltos”: Lennox Lewis cuestiona las tarjetas y respalda el dominio de Terence Crawford

El combate entre Terence Crawford y Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium generó polémica por las tarjetas ofíciales, esto debido a que, a pesar de que el peleador estadounidense ganó por decisión unánime las tarjetas hablan de un combate cerrado.

Steve Weisfield marcó 116-112, mientras que Tim Cheatham y Max DeLuca entregaron un 115-113. Aunque todos coincidieron en el triunfo del estadounidense, para Lennox Lewis el resultado dejó un sabor engañoso.

Ganó por decisión unánime | AP

Lennox Lewis no vio una pelea cerrada

En declaraciones a Boxing King Media, el excampeón británico fue tajante al afirmar que Canelo apenas ganó tres rounds en toda la pelea. “Yo diría que ganó como tres asaltos en esa pelea”, señaló, subrayando que no tenía favorito antes del combate, pero que la superioridad técnica de Crawford fue evidente desde los primeros episodios.

Lewis destacó que el estadounidense mostró una clase magistral de boxeo: supo desplazarse con inteligencia, contraatacar con precisión y neutralizar la presión del mexicano sin perder la compostura. “Terence fue demasiado rápido, demasiado escurridizo… Fue demasiado bueno”, concluyó.

Cuestionó al canelo | AP

Con esta victoria, Crawford elevó su récord a 42-0 (31 KO) y reforzó su lugar entre los mejores libra por libra de la actualidad. Para figuras como Lewis, su desempeño ante Canelo fue una de las mejores actuaciones de su carrera, consolidando un legado que, a ojos de muchos, ya roza la perfección.

¿Habrá revancha?

De acuerdo con reportes, el equipo del peleador mexicano está buscando volver a pelear con el estadounidense tratando recuperar sus cinturones. Incluso, algunos rumores aseguran que ya tendrían una pelea pactada para llevarse a cabo en Arabia Saudita.

Sin embargo, las más recientes noticias del lado de Crawford aseguran que no están pensando en la revancha debido a que no ven a Canelo con la capacidad de vencer a su rival.

Cuestionó el resultado | AP