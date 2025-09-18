Jake Paul vs Gervonta Davis cambia de sede: del veto en Atlanta al show en Miami

La pelea más mediática del año entre Jake Paul y Gervonta Davis, prevista para el 14 de noviembre, ha dado un inesperado giro. Lo que iba a ser un evento de gran magnitud en Atlanta se trasladará finalmente al Kaseya Center de Miami. Luego de que la Comisión Atlética de Georgia (GAEC) se negara a aprobar el combate debido a la amplia diferencia de peso entre ambos boxeadores.

La decisión se oficializó tras la retirada de la solicitud de permisos por parte de Most Valuable Promotions (MVP), la empresa cofundada por Paul y Nikisa Bidarian. Aunque Atlanta aparecía como la sede original, la negativa de las autoridades georgianas detonó una disputa pública que no solo puso en duda la pelea, sino también la credibilidad del espectáculo que Paul busca consolidar como un producto global y viral.

Dejarán Atlanta | X

Miami surge como una alternativa natural: una ciudad habituada a recibir grandes veladas de boxeo y espectáculos internacionales, con un público multicultural y una infraestructura que garantiza atención mediática. El cambio no solo representa un ajuste logístico, sino que también refuerza la idea de que el combate, más que una simple pelea, será un show mundial transmitido a través de Netflix.

Jake Paul enciende la previa: “Miami verá cómo derribo a este elfo enojado”

Fiel a su estilo provocador, Jake Paul reaccionó con una declaración que ya recorre las redes sociales: “Nueva ciudad, misma misión: buscar y destruir al Tanque... Miami verá cómo derribo a este elfo enojado mientras el mundo lo ve por Netflix”. Con estas palabras, el influencer y boxeador dejó claro que el cambio de sede no afectará su estrategia para encender el ambiente previo al combate.

Cuestionó el cambio | X

Paul llega con un récord de 12-1 y una racha de seis victorias consecutivas. Su lista de rivales recientes incluye nombres mediáticos como Julio César Chávez Jr., Mike Tyson y Mike Perry, combates que lo han consolidado como un showman capaz de atraer audiencias masivas más allá de la crítica deportiva. Davis, en cambio, mantiene su límite natural en las 133-140 libras, muy lejos de las casi 200 libras que maneja Paul.

Polémica por el peso y tensiones con Georgia

El principal obstáculo fue la diferencia de peso. Mientras Paul compitió en su último combate en peso crucero (199.4 libras), Gervonta Davis no superó las 133.8 libras en su reciente empate ante Lamont Roach Jr. Para la GAEC, esa disparidad comprometía la competitividad y la seguridad del evento, motivo suficiente para negar la autorización.

Hay una diferencia de casi 30 kilos | X

Nikisa Bidarian, socio de Paul en MVP, acusó a la comisión de actuar con motivaciones personales y defendió la validez del acuerdo entre ambos peleadores: “Desde un principio, fuimos claros con GAEC sobre el acuerdo... Compartiremos los detalles la próxima semana en nuestra conferencia de prensa”. El comisionario Rick Thompson, por su parte, acusó a la promotora de “promocionar algo que no debía”, alimentando aún más la controversia.

Al final, la promotora optó por trasladar el evento a Miami, una ciudad con experiencia en acoger espectáculos deportivos de gran escala y que promete ser el escenario perfecto para una pelea que ya trasciende lo boxístico. La atención está puesta ahora en cómo se definirá el peso pactado y si el show cumplirá con las expectativas de quienes lo esperan como el próximo gran evento mediático del boxeo.