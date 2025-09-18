Terence Crawford celebra triunfo sobre ‘Canelo’ Álvarez con baile y desfile en su honor

Terence Crawford sigue disfrutando de su histórica victoria frente a Saúl Canelo Álvarez, a quien derrotó el pasado fin de semana por decisión unánime en una de las peleas más esperadas de los últimos años. El estadounidense, que subió dos categorías para enfrentar al mexicano, dejó en claro que es uno de los mejores boxeadores de su generación.

Crawford baila tras derrotar a Canelo Álvarez

Lejos de la tensión del ring, Crawford fue captado días después mostrando su faceta más alegre. En un video difundido en redes sociales, se observa al campeón mundial bailando merengue con una mujer durante un evento celebrado en el Salón de la Fama del Boxeo de Indiana, lo que provocó gran simpatía entre sus seguidores.

La celebración no termina ahí. La ciudad de Omaha, Nebraska —su lugar de nacimiento— ha preparado un desfile en su honor que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre, reconociendo así la trayectoria y el reciente logro de su más grande figura deportiva.

Crawford y la hazaña de ganarle a Canelo Álvarez

Crawford, de 37 años, se convirtió en el nuevo rey de las 168 libras, una hazaña que no solo lo coloca en la cima del boxeo actual, sino que también lo acerca a la discusión de los mejores peleadores de la historia. Su triunfo ante Canelo Álvarez marcó un antes y un después en su carrera.

Además, el campeón estadounidense recibirá próximamente los cinturones originales de cada organismo, personalizados con su nombre, fecha y detalles oficiales, que lo acreditan como el mandamás indiscutido de la división. Un reconocimiento simbólico que acompaña su consagración deportiva y que fortalece su legado en el pugilismo mundial.

