Óscar de la Hoya lanza dura crítica a Canelo Álvarez: "siempre fue un gran fracaso"

Óscar de la Hoya continuó con su enfrentamiento mediático hacia Saúl 'Canelo' Álvarez y volvió a lanzar declaraciones polémicas durante uno de sus lives en Instagram. El exboxeador y promotor insistió en criticar al jalisciense y aseguró que "siempre fue un fracaso", además de destacar la calidad de Terence Crawford.

El presidente de Golden Boy Promotions calificó la actuación de Crawford como sobresaliente y no dudó en compararla con la de Álvarez. “Una maravillosa pelea, fue como quitarle un dulce a un bebé”, expresó De la Hoya, antes de señalar directamente al mexicano: “Parecía que tiraba golpes al aire Canelo. ¿Qué fue eso?”

El ex campeón mundial también repasó los rivales de mayor nivel a los que se enfrentó Álvarez. “Los únicos boxeadores buenos con los que peleó fueron Bivol, Mayweather y Crawford, y todos jugaron con él”, agregó.

Óscar de la Hoya | MEXSPORT

Contexto de la rivalidad

La relación entre Óscar de la Hoya y Saúl Álvarez se deterioró desde que el mexicano decidió separarse de Golden Boy Promotions en 2020 para manejar su carrera de forma independiente. Desde entonces, ambos han protagonizado cruces verbales en entrevistas y redes sociales, lo que alimentó la tensión entre el expromotor y la estrella mexicana.

Con estas nuevas declaraciones, De la Hoya reforzó su postura crítica hacia Álvarez mientras continuó elogiando a Crawford, a quien colocó por encima del tapatío dentro del panorama del boxeo actual.

