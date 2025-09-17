Luto en el deporte: Hallan cuerpo sin vida de promesa del boxeo

Desde San Luis, un grupo de madres buscadoras encontraron el cuerpo de Jesús Iván Mercado ‘Rafagita’, boxeador amateur de 21 años y que se había reportado como desaparecido a inicios del mes de septiembre.

Sin registro oficial

Jesús fue encontrado en las orillas de una autopista de Sonora, envuelto en una sábana con cinta canela, un colectivo fue quien lo reconoció y reporto con las autoridades, posteriormente lo identificaron y le notificar a su familia el lamentable suceso.

Rafagita competía en la división ‘supergallo’ y tenía próxima una perla en Hermosillo, Sonora. El joven luchador era una de las perlas que se perfilaba para llegar a los cuadriláteros profesionales, destacando su rapidez y golpeo.

Por ahora no se sabe cuál fue el motivo de su deceso, sin embargo, su equipo y su gimnasio emitieron un comunicado para despedir al pugilista, asimismo, su familia ya entró en trámites para poder recibir el cuerpo del joven deportista.