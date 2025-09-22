El equipo de Terence Crawford ‘desprecia’ a Canelo Álvarez y descarta una revancha

La posible revancha entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford sigue generando opiniones encontradas en el mundo del boxeo.

Tras la victoria del estadounidense en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde más de 70 mil espectadores fueron testigos de cómo ‘Bud’ le arrebató todos sus títulos al mexicano por decisión unánime (115-113, 115-113 y 116-112), el equipo de Crawford considera que un segundo combate sería innecesario.

Quieren otra pelea | AP

¿Qué dijo el equipo de Crawford sobre Canelo?

Bernie Davis, entrenador de Crawford, fue tajante en entrevista con MillCity Boxing: “Creo que podríamos ganarle por segunda vez y puede ser que esta vez será peor, porque siento que Crawford está muy en forma y no creo que Canelo pueda hacerle daño”.

El estratega subrayó que, en la primera pelea, Álvarez nunca encontró la fórmula para incomodar al estadounidense y que su planteamiento sobre el ring resultó ineficaz.

Rechazaron a Canelo | AP

Menosprecian a Canelo Álvarez

Davis incluso se atrevió a anticipar un desenlace más contundente en un eventual segundo enfrentamiento, augurando la posibilidad de que Canelo pierda por la vía del nocaut. En su análisis, explicó que el mexicano esperaba que Crawford “corriera” como lo hizo William Scull, pero terminó sorprendido cuando el de Nebraska demostró su solidez en los asaltos finales.

Mientras tanto, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, salió en defensa de Álvarez, asegurando que su legado y lugar en la historia del pugilismo mexicano están asegurados pese a la derrota. No obstante, el discurso del equipo de Crawford se mantiene firme: no ven razones para aceptar una revancha y sostienen que el resultado no cambiaría.

Defendió a Canelo | MEXSPORT