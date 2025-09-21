Crawford 'se burla' de Canelo Álvarez con playera personalizada en el Nebraska vs Michigan

Terence Crawford sigue saboreando la que probablemente sea la victoria más importante de su carrera. El veterano estadounidense, de 37 años, sorprendió al mundo al derrotar a Saúl Canelo Álvarez y proclamarse campeón indiscutible de los supermedianos, un hito que lo colocó en lo más alto del boxeo tras conquistar los cuatro cinturones principales de la división.

AP

Los festejos de Crawford tras derrotar a Canelo Álvarez

Lejos de la tensión del ring, Crawford ha aprovechado cada momento para celebrar su histórica gesta. Primero apareció en el Allegiant Stadium durante un partido de los Raiders de la NFL con uno de sus cinturones, generando aplausos y muestras de respeto. Su presencia reforzó la imagen de un monarca que no solo pertenece al boxeo, sino al deporte estadounidense en general.

El más reciente reconocimiento lo vivió en su propia casa. Durante el enfrentamiento de futbol americano universitario entre los Nebraska Cornhuskers y Michigan Wolverines, Crawford encabezó la salida del equipo local al campo vistiendo una camiseta con el número 168, en clara alusión a la categoría que ahora domina.

AP

La reacción de los fans de Crawford

La reacción de los aficionados fue inmediata: ovación cerrada y un ambiente de orgullo total por ver a uno de los suyos conquistar la cima mundial. Crawford correspondió con gestos de cercanía, reafirmando que nunca olvida sus raíces.

Más allá de haber vencido a Canelo Álvarez, Crawford se ha convertido en un símbolo de Nebraska. Su victoria trascendió las fronteras del boxeo y lo elevó como referente deportivo y cultural para su comunidad, que ahora lo reconoce como un ídolo eterno.

AP



