Este podría ser el nuevo rival de Canelo tras su derrota con Crawford

Luego de que ocurriera lo impensado y Saúl ‘Canelo’ Álvarez cayera por decisión unánime ante Terence Crawford en el Allegria Stadium de la ciudad de Las Vegas, el mexicano ya habría encontrado el rival y lugar perfecto para retomar el camino del triunfo.

Canelo vs Crawford en Las Vegas I AP

Canelo pelearía en Gran Bretaña

A unos días de que se llevó a cabo la edición de Canelo vs Crawford, el promotor de boxeo, Ben Shalom, declaró que el campeón británico, Chris Eubank Jr., campeón Mediano de la OIB, estaría interesado en enfrentar a Canelo en el 2026 y que esta perla podría ocurrir en el mítico estadio de Wembley.

“Canelo nunca ha peleado en el Reino Unido. Es la mayor estrella del boxeo y enfrente tendría a la mayor figura británica. Es la única pelea que realmente tiene sentido. Creo que llena Wembley, es de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo mundial”, declaró el promotor.

Campeón británico Chris Eubank Jr. I @ChrisEubankJr

Mientras que el mexicano tuvo su compromiso el pasado 13 de septiembre, Eubank Jr. defenderá su título a mediados de noviembre, cuando enfrente a Benn, en su revancha por el título.

Por el momento aunque no hay nada confirmado, si es una realidad que además del promotor, Ben Shalom, el campeón británico pidió a Canelo o Crawford para su siguiente pelea y con el tentativo retiro de Crawford, Saúl Álvarez desfila como la principal opción.

@Canelo