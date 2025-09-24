‘Definitivamente me tiene miedo’ David Benavidez sobre Canelo Álvarez

Una de las grandes rivalidades que quizá nunca se llegue a ver en el ring es la de David Benavidez y Saúl ´Canelo´ Álvarez. Desde hace varios años, ambos peleadores se han mandado recados de todo tipo, mientras uno reta al mejor del mundo, el otro hacía menos sus retos, situación que al final, aprovechó Benavidez.

Benavidez como campeón I IG: @benavidez300

¿Habrá pelea entre Canelo y Benavidez?

Luego de que Saúl Álvarez cayera ante Terence Crawford, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, mucho se especuló sobre quién será su nuevo rival, sin embargo y ante varios rumores, aún no hay nada confirmado, pero sin duda, si de los fanáticos se tratase, el primero sería David Benavidez, quien ya se cansó de mostrar interés por subir al cuadrilátero con el ex Megacampeón.

Canelo antes de pelea vs Crawford I @Canelo

Tras la pelea de Canelo vs Crawford, Benavidez, durante una entrevista con ‘The Ring’, comentó que Álvarez le tiene miedo y que no entiende cómo es que el originario de Jalisco no acepta el reto de luchar contra él.

“Definitivamente me tiene miedo. Si tienes a un peleador hablando tantas tonterías ante ti, por qué no haces de él un ejemplo para el mundo, derrótame en el ring y gana mucho dinero. Cuando Canelo pelea ante tipos como Bivol no es capaz de reprimir a esos peleadores tanto como lo hace con los pequeños. En mí ve muchas cosas que no puede detener, no sólo ve velocidad, ve poder y ve mucho corazón”, declaró David.

Pese a las críticas, comentarios y señalamientos que el ‘Monstruo’ Mexicano ha lanzado al Canelo, este opta por ignorarlo, asegurando que él busca otro tipo de retos y que no es de su agrado pelear con otros mexicanos. Por otro lado, Benavidez ve este acto como ‘temor’ hacia una lucha con él.

Promocional de Ring sobre platica con Benavidez I IG:@benavidez300

‘No tiene posibilidad de vencerme’

En la parte final de la entrevista, Benavidez aseguró que si Canelo creía tener una oportunidades contra él, habría sido antes, ya que ahora solo ve una derrota para Saúl dentro de las cuerdas.

“Debería aceptar la pelea conmigo hace tiempo, porque si tenía alguna posibilidad de vencerme habría sido entonces, ahora no tiene ninguna posibilidad, estoy adquiriendo mucha confianza, estoy en mi mejor momento. Soy capaz de lidiar con estos grandes espectáculos. Siempre gano por una cantidad significativa, estoy ganando más confianza en cada pelea”, concluyó un contundente Benavidez.

Por el momento, Canelo Álvarez no ha definido quien será su nuevo rival ni cuándo podría ser su siguiente perla, aunque los rumores ya lo apuntan a Gran Bretaña contra el campeón británico, sin embargo, no hay nada seguro. Por otro lado, David Benavidez, tuvo su última pelea el 1 de febrero del presente año, cuando derrotó a David Morrell Jr.

Canelo Álvarez en Las Vegas I @Canelo