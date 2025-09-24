Jake Paul y Gervonta Davis apuestan 2 millones en su pelea

La pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis, programada para el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, ha sumado un ingrediente extra de espectáculo, pues ambos púgiles acordaron una apuesta personal de 2 millones de dólares sobre el resultado del combate.

Todo ocurrió durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento. El streamer de KICK, Adin Ross, intentó lanzar un reto de 250 mil dólares a Davis, pero el boxeador de Baltimore lo rechazó con una contraoferta de 500 mil dólares.

Se midieron en otra conferencia | CAPTURA

Ross se negó a subir la cifra y pidió a Jake Paul que se sumara con 250 mil dólares. Sin embargo, el youtuber convertido en boxeador decidió elevar la apuesta a un millón de dólares. En ese momento Davis, seguro de sí mismo, dobló la cifra y Paul aceptó sin dudar.

El trato quedó sellado con un apretón de manos y una frase de confianza de Gervonta Davis: “Pan comido, hermano”.

Duplicó la apuesta | X

¿Es legal que los boxeadores apuesten en sus peleas?

El millonario reto entre Paul y Davis levantó dudas sobre su legalidad. En el boxeo profesional, apostar en contra de uno mismo está prohibido y constituye un delito grave, ya que se abre la puerta a un posible amaño de pelea.

Sin embargo, apostar a favor de uno mismo no está estrictamente regulado y depende de las normas del evento y de la comisión atlética correspondiente. Por ello, la apuesta no debería representar problemas legales, aunque sí genera debate sobre su ética dentro del deporte.

No hay problemas legales en su apuesta | X

Polémica en la pelea

Más allá de la polémica apuesta entre los boxeadores, la pelea ha tenido dudas desde un principio. Esto debido a la diferencia de peso entre ambos y razón por la cual no se pudo llevar a cabo en Atlanta. Paul compitió en su último combate en peso crucero (199.4 libras), Gervonta Davis no superó las 133.8 libras en su reciente empate ante Lamont Roach Jr. siendo una diferencia de 66 libras entre ambos, es decir, casi 30 kilos.

A pesar de que ambos peleadores, especialmente Gervonta Davis, acordaron a pelear con esta diferencia, la polémica sigue existiendo y se habla de un posible favoritismo para el youtuber quien ha tenido muchas peleas a su favor.

La diferencia de peso ha sido polémica | x