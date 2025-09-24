Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo este año, confirma su padre

Julio César Chávez Jr. volverá a los cuadriláteros el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, en un evento que marcará su reaparición luego de atravesar problemas legales y personales que lo alejaron del boxeo profesional. La función también contará con la presencia de su hermano, Omar Chávez, lo que ha generado expectativa entre los aficionados mexicanos.

Julio César Chávez Jr. previo a pelea | IMAGO7

¿Cuándo vuelve Chávez Jr. a pelear?

El anuncio fue realizado por Julio César Chávez durante un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aunque evitó hablar a detalle sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo mayor, destacó que tanto Julio como Omar no han dejado de entrenar y se encuentran listos para su regreso.

“Con todo respeto, no me hagan preguntas incómodas por favor, no puedo hablar nada… todo está bien, gracias a Dios, no echen más lumbre a la hoguera”, señaló el “César del Boxeo” al ser cuestionado sobre el tema legal de su hijo. “Una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre”, reveló.

Uno de los problemas más serios en la carrera de Chávez Jr. han sido sus adicciones, pero de acuerdo con su padre, actualmente se mantiene limpio y bajo tratamiento para no recaer. “Sí está yendo a terapia todavía. Está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios. La pelea más importante de su vida es abajo”, comentó.

Chávez Jr. tras pelea | IMAGO7

¿Cuál fue la última pelea de Chávez Jr.?

La reaparición del boxeador sinaloense se dará después de su última pelea oficial, el pasado 28 de junio en Anaheim, California, cuando fue derrotado por el youtuber y peleador Jake Paul por decisión unánime. Aquella derrota generó gran controversia y críticas hacia el excampeón mundial.

Más allá de los problemas judiciales, Chávez Jr. también ha enfrentado una larga batalla contra las adicciones. No obstante, su padre aseguró que el boxeador de 39 años se encuentra limpio y bajo control. “Sí está yendo a terapia todavía. Está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios. La pelea más importante de su vida es abajo”, señaló.

Julio César Chávez en conferencia | IMAGO7

El regreso simultáneo de Julio y Omar Chávez despierta interés entre los fanáticos, quienes verán nuevamente a dos integrantes de una de las dinastías más importantes del pugilismo mexicano. La función del 13 de diciembre podría marcar un nuevo comienzo en sus carreras.

Para Julio César Chávez Jr., esta cita representa mucho más que un combate: es la posibilidad de reivindicarse, demostrar que está listo para competir y volver a ganarse el respeto dentro del cuadrilátero.